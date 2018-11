Metsämme ovat keskiössä

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) kirjoitti (KSML 1.11.) suomalaisista metsähakkuista. Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen.

Nyt hallituksen tavoittelemat metsien lisähakkuut ovat tekemässä tyhjäksi muille toimialoille suunnitellut päästövähennykset. Suomi kantaa ilmastovastuunsa vain, mikäli varjelemme ja vahvistamme hiilinielujamme.

Vihreiden mielestä Suomen metsien hakkuumääriä tulee enemminkin pienentää kuin paisuttaa. Paluu esimerkiksi vuoden 2014 tasolle, 65 miljoonaan kuutiometriin, suojelisi sekä ilmastoa että luonnon monimuotoisuutta.

Kyse ei ole harppauksesta esihistoriaan, vaan tätä hallituskautta edeltävälle tasolle. Osaavien metsäammattilaisten maana me voimme näyttää esimerkkiä ilmastoystävällisessä metsätaloudessa.

Honkonen tuo keskusteluun tutun kuuloisen huolenaiheen: jos me emme lisää metsänhakkuitamme, hakkuut siirtyvät muualle.

Tämä puhe hakkuiden “vuotamisesta” on sukua vanhalle väitteelle hiilivuodosta. Saastuttava teollisuus on usein vastustanut uusia ilmastosäädöksiä väittämällä niiden johtavan tuotantolaitosten ja päästöjen siirtymiseen maasta toiseen.

Lukuisista kansainvälisissä tutkimuksissa ei ole löydetty todisteita tästä. Puun tuonti Suomeen vaihteleekin villisti vuodesta toiseen – kotimaisten metsien hakkuumääristä riippumatta.

Metsäteollisuuden ja metsänomistajien edut eivät aina ole yhteneväiset. Nykyaikainen metsänomistaja toivonee ennen kaikkea hyvää rahallista tuottoa ja luontoarvojen säilyttämistä sukupolvelta toiselle. Metsäteollisuus taas pyrkii pitämään puun hinnan alhaisena.

Jatkossa on luotava järjestelmä, joka palkitsee metsänomistajia ilmasto- ja luontoystävällisestä metsänhoidosta. Tähän asti metsänomistaja on voinut saada tuloja vain hakatessaan metsäänsä. Jatkossa metsänomistajan on voitava ansaita myös antamalla metsiensä kasvaa ja sitoa hiiltä. Näin voittaa sekä luonto että metsänomistaja.

Honkonen syyttää meitä myös uusiutuvien lämmöntuotantoratkaisujen unohtamisesta. Korjaamme puutteen tässä: lämmöntuotannossa turpeen korvaamiseen voidaan käyttää niin suuria lämpöpumppuja, hukkalämpöjen hyödyntämistä, aurinkolämpöä, älykkäitä kaukolämpöverkkoja kuin ilmastoystävällisiä peltojen biomassojakin.

Toivoisimme, että Honkonen ei jatkossa vetoaisi talouteen perustellakseen passiivisuutta ilmastonsuojelussa. Tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen torjuminen synnyttää enemmän työpaikkoja kuin hävittää niitä.

Suomella on korkeasti koulutettujen osaajien maana aitoja mahdollisuuksia uudessa, puhtaassa taloudessa. Suomalaisten puhtaan teknologian yritysten liikevaihto oli jo vuonna 2014 suurempi kuin metsäteollisuuden.

Maria Ohisalo

vpj., vihreät

Helsinki

Veli Liikanen

vpj., vihreät

Mikkeli

Bella Forsgrén

kaupunginhallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas (vihr.)

Jyväskylä