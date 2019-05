Metsätilasta on otettava vastuu

Vastuu metsästä unohtuu helposti ja metsä on vaarassa jäädä hoitamattomaksi, ellei uudella metsänomistajalla ole saatavillaan riittävää tietoa.

Esimerkiksi perintönä metsää saanut voi olla huolissaan siitä, mitä metsälle pitäisi tehdä ja miten sitä hoidetaan. Ymmärrettävästi, sillä meille suomalaisille metsä merkitsee usein paljon enemmän kuin joukkoa puita, mutta sen hoitaminen ei ole enää itsestäänselvyys.

Tutkimusten mukaan uusilla metsänomistajilla on suuri tiedon tarve, ja toisaalta sen täyttämisen on todettu ohjaavan merkittävästi heidän aktiivisuuttaan ja päätöksiään metsien käsittelyssä.

Metsän merkitys voi olla ylisukupolvista vastuuta metsän hyvästä hoidosta ja omistuksesta tai se voi merkitä tulonlähdettä, luontoelämyksiä tai virkistyskäyttöä.

Pahimmillaan hoitamattomat metsät menettävät elinvoimaisuutensa ja muuttuvat myrskyjen tai muiden tuhojen myötä taloudellisesti vähäarvoisiksi hiilen lähteiksi.

Myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta parhaiten hiiltä sitovat terveet ja hoidetut metsät, jotka tuottavat samalla parhaan taloudellisen tuloksen. Kasvavat metsät ja niissä vaadittavat toimenpiteet tuottavat paikallisesti lisäksi työtä ja toimeentuloa.

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, joilla jokaisella on omat tavoitteensa omaisuutensa käytölle, mutta meillä on yhä enemmän myös metsänomistajia, jotka eivät tunne omia metsiänsä tai eivät tiedä, mitä niillä voisi tehdä.

Pitkät etäisyydet metsätilalle, työ ja yleisesti elämän painopisteen rakentuminen kaupunkeihin jättävät helposti arjessa metsät vähemmälle huomiolle.

Metsäalan asiantuntijat tukevat metsänomistajia yhdistäessään metsän tarpeet ja mahdollisuudet metsänomistajan tavoitteisiin. Esimerkiksi metsäsuunnitelman laadinnassa selvitetään omistajan metsätilalleen asettamat tavoitteet ja mitataan metsän nykytila, ja niiden pohjalta koostetaan metsänomistajan tavoitteiden mukaiset ratkaisuehdotukset.

Käytännössä tämä tarkoittaa puukauppoja, tarpeellisia metsänhoitotöitä ja arvokkaiden luontokohteiden suojelua. Metsänomistajien avuksi ovat tulleet myös sähköiset palvelut, joiden kehitys viime vuosina on edennyt pitkin harppauksin, kun jopa mobiililaitteiden avulla voi tarkastella oman metsän metsävaratietoja, hakkuu- ja metsänhoitotyöehdotuksia sekä tehtyjä sopimuksia ilmaiseksi.

Uuden metsänomistajan on syytä ottaa vastuu metsätilastaan, määrittää omat tavoitteensa sekä sen pohjalta tehdä tietoisia päätöksiä metsänsä käsittelystä.

Elinvoimainen, moniarvoinen metsä kaipaa aika ajoin hoitoa ja metsän kasvutuottoja tulouttavia hakkuita. Tällainen metsä ei kuitenkaan synny itsestään. Metsänomistajan on se aktiivisin toimenpitein luotava.

Panu Kärkkäinen

puumarkkinapäällikkö

UPM Metsä

Jämsä