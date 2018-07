Metsiemme uusiutumisen arvoa ei enää käsitetä oikein

Nyt keskustellaan jälleen vilkkaasti maamme metsien käsittelystä ja sen ohessa myös metsämarjoista. Ilmeisesti se johtuu siitä, että metsäteollisuus on rakentanut uutta, tehokasta, teollisuutta, jolloin puusta pystytään tekemään entistä monipuolisempia tuotteita.

Me vanhempi sukupolvi muistamme, miten sotien jälkeen olimme Suomessa lähes täysin riippuvaisia ulkomaaviennissä metsäteollisuudesta. 50-luvun alkupuolella metsäteollisuuden vienti koko viennistä oli noin 70 prosenttia.

Metsämme olivat melko vajatuottoisia. Metsäfirmat olivat ostaneet monilta tiloilta järeämmät puut pois, jolloin metsien vajatuottoisuus oli ilmeistä. Myös metsänomistajat olivat myyneet arvokkaimmat, järeimmät puunsa pois.

Vuonna 1952 eduskunta päätti antaa metsänhoitoyhdistyslain, jolloin metsänomistajat saivat palkata omat metsäammattimiehet. He olivat lähes 100-prosenttisesti miehiä, jotka olivat saaneet koulutuksen metsäkouluissa, myöhemmin metsopistoissa.

Tämän lain seurauksena yksityismetsien käsittely kehittyi nopeasti hyvään suuntaan. Suomen metsien inventointi osoitti, että maamme vuotuinen lisäkasvu oli noin 55 miljoonaa kuutiometriä.

Meillä oli runsaasti vajapuustoisia metsiä. Oli metsiä, jotka kasvoivat väärillä kasvupaikoilla. Karuilla kasvumailla oli kituvia kuusikoita, jotka piti avohakata ja tilalle kylvää tai istuttaa männyntaimia.

Vajaapuustoiset alueet vähenivät nopeasti. Talvisaikaan metsien hakkuu ja kuljetus antoi töitä jopa 300 000 työntekijälle. He olivat maaseudun asukkaita, joilla ei ollut juuri muuta ammattitaitoa.

Talvisin noin 300 000 hevosta veti puutavaran rannoille puiden uittoa varten.

Nyt noista ajoista on kulunut yli 60 vuotta. Noina vuosikymmeninä myös ojitettiin muutama miljoona hehtaari soita, jotka nyt kasvavat pääsin mäntymetsinä. Tästä valtavasta metsiemme hoitourakasta on seurauksena se, että metsiemme lisäkasvu vuosittain on nyt noin 110 miljoonaa kuutiometriä.

1950-luvulla rohkaistiin ihmisiä sanonnalla ”Puulla parempiin päiviin”. Tämän päivän ihmiset eivät käsitä, miten arvokkaita meidän metsämme ovat. Täytyy oikein ihmetellä, kun monimuotoisuuden perusteella tuhotaan terveitä puita.

Lehdissä olen nähnyt kuvia ja kirjoituksia siitä, miten jonkun kaupungin ja mm. Metsähallituksen metsissä räjäytellään puita, että saadaan metsiin tuhohyönteisiä. Niitä tulee kyllä luontaisestikin herkästi, kun nykyisin tulee myrskyjä ja lumivaurioita.

Ennen pyrittiin estämään metsätuhohyönteisiä iskemästä terveisiin puihin. Näinhän tehdään myös ihmisten ja eläinten kohdalla. Miksi metsän pitäisi olla sairas?

Olen kulkenut metsissä yli 70 vuotta myös marjastamassa. Todellinen metsien monimuotoisuus ei merkitse sitä, että ihminen ei vaikuta metsien käyttöön.

Avohakkuu vaikuttaa hyvin voimakkaasti marjamääriin. OMT-metsätyypin ja lehdon avohakkuu antaa useaksi vuodeksi runsaan vadelmasadon.

Jyväskylän ympäristössä on erittäin hyviä vadelmapaikkoja. Aivan vieressä voi olla jylhä kuusiko, jossa ei ole yhtään marjaa, vain pelkkää sammalikkoa.

Mustikkaa löytyy parhaiten vesistöjen varsilla, koska se on arka hallalle. Puolukkaa on erityisesti avohakkuun laidoilla ja parin vuoden ikäisissä mäntytaimikoissa.

Jos meillä ei olisi avohakkuita, metsämme olisivat nykyistä vähemmän monimuotoisia. Vaikea on ymmärtää, että jotkut ihannoivat puolikuolleita, sairaita puita.

Jos metsämme käytöstä määräilevät vastaisuudessa ne, jotka eivät käsitä metsiemme kokonaisvaikutuksen suuruutta, silloin menemme takaperin puuhun.

Väinö Paananen

metsätalousinsinööri

Jyväskylä