”Mie en enää jaksa välittää”, sanoi hoitaja, joka oli irtisanoutunut vanhusten palvelupaikasta. Ohjelma oli tv-dokumentti Tasemummot (1.10.).

Kannatti katsoa. Kuulla kuinka minimihenkilökunnalla hoidetaan maksimimäärä vanhuksia Suomessa vuonna 2018. Vanhustenhoitobisnes viis veisaa vanhuksista.

Missä on ihmisarvo, itsemääräämisoikeus, kodikkuus, turvallisuus, ystävät ja jokaisen ansaitsema arvokas vanhuus? Millä oikeudella vanhuksia siirrellään paikasta toiseen elämän ehtoolla?

Pienet kodinomaiset hoitokodit häviävät suurten laitosten voittaessa kilpailutuksen. Kylmää kyytiä. Epäinhimillistä, mutta lienee kannattavaa.

Kuka meistä haluaa viettää loppuelämänsä tuon bisneksen sisältönä?

Viisas hoitaja jätti työnsä, kun tunsi, ettei hänen annettu hoitaa vanhuksia ammattitaitonsa vaativalla tavalla. ”Mie en enää jaksa välittää” hän sanoi ja luopui työstä, jota rakasti. Tätä vartenko hän opiskeli, valmistui ja sai työpaikan? Arvostetaanko ammattitaitoa?

Älä tee hyvin, riittää kun teet paljon ja tuotat tulosta! Tunteet, jaksaminen ja ammattitaito ovat sivuroolissa – eihän muistisairas muista, miten tuli pakon edessä kohdelluksi lienee oikeuttamassa moiseen massatuotantoon vanhusten hoidossa.

Itsekin nuorena kunnalliskodin sairasosastolla osastoapulaisena työskennelleenä muistan hyvin, kuinka mukavia vanhuksia saimme hoivata, syöttää, pestä, saunottaa, pukea, laittaa papiljotteja, kammata hiuksia, ajaa partaa, lukea lehtiä sekä jutella ja laulattaa. Saimme kuunnella heidän elämänsä tarinoita – oli aikaa siihen.

Oi niitä aikoja, kun bisnes ei ollut vielä selättänyt inhimillisyyttä. Ihmiset olivat köyhempiä, mutta luultavasti onnellisempia kuin nyt.

Hyvä arki riitti.

Meillä on varaa antaa vanhuksille heidän haluamaansa hyvää arkea.

Se on tahdon asia. Kaikilla vanhuksilla on oikeus hyvään elämään ja meillä kaikilla velvollisuus välittää ja pitää huolta, että he sen saavat!

Tuulikki Väliniemi

Jyväskylä