Mielipide: Äärioikeistoleima voi toimia kuin rasistileima

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö Pekka Kataja oli yhteenotossa ja sai vakavia vammoja. Perusjyväskyläläiset ry esittää valittelut tapahtuman johdosta ja toivottaa pikaista toipumista.

Tapaus on ollut viime päivien kestouutinen niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin mediassa. Ikävä kyllä uutisointi on pitänyt sisällään myös harhaanjohtavia ja asenteellisia kommentteja.

Helsingin Sanomat julkaisi 26.7. tapahtumasta laajan artikkelin, jossa pohditaan mahdollisia syyllisiä. Kataja itse on maininnut syyllisiksi ”arabit”. Tästä jäi kuva rasistisesta ajattelusta, koska ”alitajunta toimii niin kuin se on ohjelmoitu” (HS 26.7.). Myöhemmin julkisuudessa on esiintynyt ristiriitaisia pohdintoja poliittisesta vainosta ja epäiltyjen listalle ovat nousseet erilaiset ääriliikkeet.

Kataja on kertomansa mukaan tehnyt Keski-Suomessa työtä kitkeäkseen äärioikeistolaisuutta. Mitä tällä ”kitkemisellä” tarkoitetaan tässä yhteydessä? Onko tämäkin toiminta mahdollisesti alitajuisesti ohjelmoitu, kuten oli ”arabien” suhteen?

Osaa Perussuomalaisista on Keski-Suomessa syytetty äärioikeistolaisiksi jo vuosia. Syyttely on hyvin samankaltaista aiheetonta leimaamista kuin mitä Perussuomalaiset itse kohtaavat tullessaan puolueen ulkopuolelta leimatuksi esimerkiksi rasisteiksi. Peruste on molemmissa sama: kritiikki pyritään hiljentämään yksinkertaisilla leimojen lyömisillä.

Kuitenkaan koskaan ei ole esitetty yhtään oikeaa perustetta, todistetta tai asiaa, jolla osaa keskisuomalaisia perussuomalaisia voisi sanoa äärioikeistolaisiksi. Mihin nämä väitteet siis perustuvat? Joku kirjotus, somepostaus, poliittinen toiminta?

Poliittinen peli on kovaa peliä. Tietysti tilanne on herkullinen medianäkyvyyden kannalta, mutta on perussuomalaisen rehellisen ja oikeudenmukaisen toiminnan vastaista nostaa tässä yhteydessä esiin poliittiset ambitiot.

Seppo Hiltunen

puheenjohtaja

Perusjyväskyläläiset ry