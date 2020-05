Mielipide: Elämää on pohdittava nyt eri vinkkelistä

Koronaviruspandemia on oivallinen tilaisuus meille suomalaisille pohtia elämää eri vinkkelistä.

On ahdistavaa istua neljän seinän sisällä, kun jokin tuntematon uhka laittaa ihmisen eristyksiin muista ihmisistä. Päivät tuntuvat kulkevan samaa rataa.

Sosiaalisten kontaktien ja harrastusten puute vaikuttaa jaksamiseen. Pelottaa, ahdistaa, masentaa. Ulos ei voi lähteä enää niin helposti, kuin ennen.

Perusturvallisuuden tunne on rikottu ja arki on muuttunut täysin. On pakko kohdata itsensä ja ongelmansa.

Päässä pyörii ahdistavia ajatuksia, mitä jos minä en selviäkään tästä? Mitä jos elämäni ei koskaan enää ole onnellista ja turvallista? Mitä järkeä tässä kaikessa on?

Luit juuri syrjäytyneen ihmisen perusarjesta. Kuulostiko tutulta? Oletettavasti, sillä koronavirusepidemia laittaa meidän jokaisen arjen uusiksi, sosioekonomiseen statukseen katsomatta.

Olitpa rikas tai köyhä, työtön tai työssäkäyvä, joudut nyt näinä aikoina väistämättä kohtaamaan asioita, joita jokaisen meidän olisi hyvä aika-ajoin pohtia.

Elämä ja terveys eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Venna Sievinen

Jyväskylä