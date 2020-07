Mielipide: Elinkeinotoimintaako?

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa, joka on verovelvollisen tulolähde. Lain mukaan sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi itsenäisyys, ansiotarkoitus, voiton tavoittelu sekä toiminnan laajuus, suunnitelmallisuus ja jatkuvuus.

Asukasyhdistystoimintamme määriteltiin ”elinkeinotoiminnaksi” hiljattain. Anoimme verohuojennusta. Se hylättiin, koska olemme kuulemma ”elinkeinonharjoittaja”. Missä meillä ilmenee ansiotarkoitus ja voiton tavoittelu?

Kylätalolla myydään kahvi + pulla hintaan 2 euroa ja lounas 6 euroa ja taloa vuokrataan perhejuhliin ja kokouksiin 12 euroa /tunti. Miksikö? Siksi, että vanhan hataran talon sähkölämmitys, vesi ja jätehuolto maksaa – tuolla tuotolla maksamme kahvilatarvikkeet, tilitoimiston ym. laskut ja osamme palkkatuesta.

Kylätalo on auki ympäri vuoden – vain joulun ja uuden vuoden välisen viikon ovet ovat kiinni. Me vapaaehtoiset, jotka taloa hoidamme, saamme palkaksi tekemisen ilon.Toki toimintamme on suunnitelmallista ja jatkuvaa – on jatkunut kohta 44 vuotta!

Itsenäistäkin se on ja taloudellinen riskikin on – jos rahat riitä, mennään omalle pussille.

Asukastyö on kallis harrastus. Sen voin pitkällä kokemuksella sanoa, mutta samalla se on parasta, mitä voit kotiseutusi ja naapureittesi ja myös itsesi hyväksi tehdä!

Laajaakin toimintamme on, koska kuka tahansa on tervetullut taloomme viihtymään ja tapaamaan ystäviään!

”Ansiotarkoitus ja voitontavoittelu” on asukastyöstä niin kaukana kuin itä on lännestä! Tavoittelemme vain ja ainoastaan asukkaiden hyvinvointia asuinalueellamme niin kuin tekevät todennäköisesti ja toivottavasti kaikki asukas- ja kyläyhdistykset kaikkialla Suomessa. Samaa voi sanoa kaikista yleishyödyllisistä yhdistyksistä. Me myös työllistämme.

Verohallinnon mielestä me emme ole ”yleishyödyllinen yhdistys”, vaan ”elinkeinonharjoittaja”! Verottajan mielestä asukastoiminta ei myöskään ole valtakunnallista – kertokaa minulle, monestako kunnasta asukas- tai kyläyhdistys Suomessa puuttuu!

Emme ole ainut yhdistys, jonka toiminta on tulkittu näin. Tulkinta on tuhon tie!

Yleishyödyllisten yhdistysten täytyy olla mahdollista toimia yhdistysten luvatussa maassa. Valtiolle ja kunnalle on iso etu, jos on aktiivisia järjestöjä. Niiden toimintaa pitää tukea eikä tappaa niitä verottamalla.

Eduskunta toivottavasti pian estää moisen tulkinnan! Epätoivoa ei ole – toivoa on! Yhteistyön iloa muillekin!

Tuulikki Väliniemi

Jyväskylä