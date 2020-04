Mielipide: Etäopiskelu on haaste lukioille

Suomen lukioiden tilat ovat olleet jo muutaman viikon suljettuina hallituksen linjausten myötä. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi lukioiden opetus on järjestetty etäopetuksena. Tämä tilanne on niin huvittanut kuin kauhistuttanut lukiolaisia ympäri maan.

Äkillinen siirtyminen sähköiseen etäopetukseen on aiheuttanut monissa lukioissa valtavan digiloikan. Lukioissa ei ole ennen koettu vastaavanlaista tilannetta, ja monen lukion haasteena onkin nyt opetuksen laadun turvaaminen. Lukiolaisilla on koronatilanteesta huolimatta yhä oikeus opetukseen ja vuorovaikutukseen opettajien kanssa. Tärkeintä on tietenkin se, että opiskelijat voivat edetä opinnoissaan yhtä hyvin kuin ennenkin.

Etäopetus ei siis saa olla liian yksipuolista. Pelkkä korkea pino kirjallisia tehtäviä ei riitä, vaan lukiolaisille on tarjottava todellinen mahdollisuus luontevaan vuorovaikutukseen opettajien kanssa.

Opettajille on annettava laadukasta ohjeistusta sähköisten oppituntien pitämiseen, jotta he osaisivat hyödyntää sähköisen opetuksen tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajien digiosaamiseen panostaminen on todella tärkeä asia myös alan tulevaisuutta ajatellen.

Riittävän monipuolinen etäopiskelu edistää lukiolaisten jaksamista ja oppimista tässä stressaavassa tilanteessa.

Tämä tilanne on kaikille uusi. Nyt on huolehdittava, että sekä opettajat että oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea opetuksen laadun säilyttämiseksi. Lukioiden on turvattava opiskelijoiden oikeus opinto-ohjaukseen sekä opiskelijahuollon palveluihin.

Laadukas etäopiskelu valmentaa lukiolaisia jo nurkan takana häämöttäviin ylioppilaskirjoituksiin. Tämä poikkeustila on varmasti ollut kaikille lukioille hyvin opettavaista aikaa, ja haasteen selättämiseksi on tehtävä paljon työtä.

Siiri Papinniemi

Varapuheenjohtaja

Samuel Demarco

Edunvalvontavastaava

Suomen Lukiolaisten Liiton Järvi-Suomen piiri