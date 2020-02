Mielipide: Eteenpäin, sano mummokin lumessa

Olen nyt seurannut sivusta perussuomalaiset-puolueen piirin toimintaa täällä Keski-Suomen alueella. Taisin jo jossain vaiheessa sitä ihmetellä julkisestikin lehden sivuilla. Mutta en voi lakata, sillä niin paljon on panettelua, valehtelua ja tahallista väärinymmärtämistä, että miten ihmeessä tämä pyörii.

Pyrkimys näyttää olevan toisen kampittaminen. Miksi ihmeessä? Kenen etu on se, että ihmiset toisiaan lyttäävät ja yrittävät lyödä matalaksi? Eikö tässä nyt kuitenkin olla samassa veneessä, yhteistä asiaa palvelemassa? Tarkoituksemme on ajaa tavallisen ihmisen etua niin että elämä on helpompaa kaikilla.

Toivon, että vuoden vaihteen haasteet ja ongelmat on nyt sivuutettu ja saamme jatkaa toimintaa paikallisesti / piirissä. Olla esillä, toteuttaa Perussuomalaiset rp:n missiota. En halua, että keskinäinen taistelu ja nahistelu näkyy ulospäin, sillä se vesittää puolueen sanoman.

Eiköhän meidän nyt ole aika mennä sovussa eteenpäin ja tehdä parhaamme omalta osaltamme niin, että puolueen kannatus vielä entisestään kasvaa.

Seppo Hiltunen

Jyväskylä, Pupuhuhta