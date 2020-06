Mielipide: Hienoa, Unkarin kansa on etusijalla

Joku Saranen-niminen ihminen tuntui kovasti hengästyneen viikon takaisesta kolumnistani 30.5. Keskisuomalaisessa. Kirjoittaja lienee pyrkinyt nokkeluuteen, mutta päätyy tyhjänpäiväiseen haukkumiseen, jolla kertoo tietysti itsestään (KSML 2.6.).

Näitä ala-arvoisia juttuja lukiessa miettii joskus, tekevätkö kirjoittajat niitä omasta halustaan vai onko tilaustyö?

Vaikka poliitikon luontaisetuhin kuuluukin haukkujen kohteena oleminen, tuollaisten tyyppien ärhentelyt jätän omaan arvoonsa. Kirjoittaja ei näy tuntevan edes vaalimatematiikkaa.

Jos Suomessa eduskuntavaaleissa joku puolue saa esim. 30 % äänistä, sille kuuluisi laskennallisesti 60 paikkaa kahdestasadasta. Tosiasiassa se saa 70 – 75 paikkaa. Maailmalla yleisesti käytetty d`Hondtin vaalijärjestelmä suosii suuria puolueita.

Kyseinen kirjoittaja haukkuu ohellani Unkaria. Nyt on erittäin muodikasta räksyttää Unkarille. Perussuomalaisia lukuunottamatta kaikki puolueet tekevät sitä.

Mihinkään tosiasioihin Unkarin väittäminen diktatuuriksi ei perustu, mutta mitä pyhä EU tekee edellä, sitä meidän kumartelijat perässä. Kaikki johtuu siitä, kun Unkari ei suostu ottamaan maahansa elätettäväksi valtavia kulkurilaumoja, vaan asettaa omat kansalaisensa etusijalle. Meillähän on toisin.

Vain jokunen päivä sitten maahan lennätettiin hyviä terroristiehdokkaita jostain Isisin leireiltä. Suojelupoliisi pitää näitä uhkana, mutta sen kantaa ei kuunnella, vaan ideologinen maailmanparantamisen kiihko käy kaiken ylitse.

Unkari on hieno maa ja sen kansa on vapailla vaaleilla valinnut edustajansa. Jos kansa ei ole tyytyväinen, se vaihtaa tulevissa vaaleissa edustajansa, näinhän se demokratiassa menee. Suomen valtamedian jatkuva häärääminen Unkarin kimpussa kuulostaa sairaalta. Punavihersokeus on kavala tauti.

Teuvo Hakkarainen

europarlamentaarikko (ps.)

Viitasaari