Mielipide: Hyvää arkea suomalaisille perheille myös poikkeusoloissa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta. MLL on merkittävä osa suomalaisten järjestöjen historiaa ja nykyisyyttä. Juhlavuosi on meille kaikille – jäsenille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille – yhteinen juhla. Olemme mukana tarinassa, joka on muuttanut ja muuttaa Suomea.

Juhlavuottamme varjostaa nyt kuitenkin koronaviruksen aiheuttama poikkeustila. Viruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet ovat muuttaneet ja osin hiljentäneet järjestömme toimintaa.Toisaalta poikkeustila on lisännyt vapaaehtoistoimijoiden osallistumista. Ei siis niin huonoa, ettei jotain hyvääkin!

Peräti 75 % suomalaisista kuuluu elämänsä aikana johonkin järjestöön. Eniten osallistutaan urheilu- ja liikuntajärjestöjen toimintaan (30 %), toiseksi eniten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan (25 %). Vapaaehtoistyötä tehdään myös mm. seurakunnissa ja naapurustoissa. Järjestötoiminta antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja lisää elämän mielekkyyttä.

Vallitsevissa poikkeusoloissa tarvitaan erityisen paljon kekseliäisyyttä, luovuutta ja uudenlaisia tapoja yhteiskunnan eri toimintojen toteuttamiseksi.

Vapaaehtoistoiminta antaa tukea ja vakautta kuntien peruspalveluille. Rinnakkain toimien saavutamme parhaan mahdollisen tuloksen – perheiden osallisuuden ja tuen sitä tarvitseville.

MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen on osuvasti todennut, että koronakriisi on testi lasten oikeuksille. Erityisen tärkeää on varmistaa, ettei haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanne heikkene entisestään.

Näitä lapsiryhmiä ovat esimerkiksi vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset, maahanmuuttajataustaiset lapset, köyhissä perheissä elävät lapset, lapset, joiden perheissä on mielenterveys- tai päihdeongelmia ja kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset.

MLL:ssä tehdään joka päivä kovasti töitä sen eteen, että lasten ja perheiden olisi mahdollisimman hyvä olla myös poikkeusoloissa.

Olemme siirtäneet perheitä tukevat toimintomme verkkoon. Pian poikkeusolojen tultua voimaan käynnistyivät ensimmäiset digiperhekahvilat, nettimuskarit ja perhetreffit Facebookissa.

Tuemme perheitä myös mm. järjestämällä lastenhoitoa, tukihenkilötoimintaa ja kiusatuille nuorille suunnattuja vertaisryhmiä ja yksilöohjausta.

Digitaaliset menetelmät ja etäyhteyksien kehittyminen mahdollistavat jatkossa yhä monipuolisemman ennalta vahvistavan tuen vanhemmuuteen ja lapsiperheiden arjen haasteisiin.

On tärkeää, että madallamme kynnystä ja lisäämme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille vanhemmille, lapsille ja nuorille.

MLL:n juhlavuoden teema on mukaan kutsuminen. MLL perustettiin sata vuotta sitten kenraali Mannerheimin esittämällä perustamisjulistuksella, jossa jokaista suomalaista pyydettiin ottamaan lapsen asia sydämen asiakseen:

”Työn päämääränä olkoon, että jok’ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osan siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan heidän kehitykselleen hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi.”

Nyt 100 vuotta myöhemmin haluamme kohdentaa juhlavuoden tuoman valokeilan lasten hyvinvointiin meidän kaikkien yhteisenä asiana.

Poikkeusoloissa perheiden tuen tarve korostuu. Tehdään yhdessä hyvää poikkeusolojenkin keskellä ja välitetään toisistamme!

Teksti liittyy Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n ja Keski-Suomen LAPE-muutosohjelman vanhemmuutta käsittelevään kirjoitussarjaan.

Anne Waldén

toiminnanjohtaja

MLL:n Järvi-Suomen piiri



Tuula Pitkänen

perhetoiminnan päällikkö

MLL:n Järvi-Suomen piiri