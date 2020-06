Mielipide: Innovatiivista yhteistyötä tulevaisuuden eteen

Kuntapäättäjän tärkein tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvästä arjesta. Olemme viime kuukaudet eläneet poikkeusoloissa uhkanamme virus. Asia, jota ei voi paljaalla silmällä havaita sai koko maailman polvilleen ja saattoi poliitikot maailman jokaisessa kolkassa vaikeiden päätösten eteen.

Meillä Suomessakin edessä on paljon tekemistä niin valtion tasolla kuin kunnissa. Nyt on keskityttävä siihen, että saamme yhteiskunnan rattaat pyörimään.

Kaikki ei tietenkään tapahdu kerralla, mutta hyvä ja pitkäkestoinen suunnitelma asioiden toteuttamiseen on oltava. Kuntien tilanne on ollut haastava jo ennen koronaa, mutta tämä kriisi on tilannetta vielä pahentanut.

Yhtäältä me tarvitsemme lisää kaikkea, mutta toisaalta meillä ei ole loputtomasti rahaa. Vastuullisuus ja inhimillisyys tulee säilyttää kaikessa tekemisessä.

Vaikka me Jyväskylässäkin joudumme pohtimaan rahan riittävyyttä, ensisijaiset keinot eivät saa olla tavallisen kuntalaisen arjen kurjistaminen.

Julkisuudessakin on paljon puhuttu siitä, että 1990-luvun laman virheitä ei tule toistaa. Voin allekirjoittaa tämän täysin. Voisi sanoa, että onneksi meillä on olemassa tieto siitä mitä ei kannata tehdä, ja tätä tietoa kannattaa hyödyntää päätöksenteossa.

Vaikeita päätöksiä on ihan varmasti edessä, mutta nämä päätökset tulee tehdä tietoon perustuen ja ihmisen arki huomioiden. Nyt on aika välttää lyhytnäköisten päätösten tekemistä.

Kunnissa on tärkeää pitää huolta peruspalveluista. Se, että pidämme huolta lapsista ja perheistä kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Ja sitä meidän on nyt erityisen tärkeä tarkastella, tulevaisuutta.

Kuntalaisten peruspalveluiden alasajo olisi varmasti kustannustehokas ja helppo tie, mutta ei paras. Maailma on lyhyessä ajassa muuttunut, palveluita tuotetaan erilailla ja ihmiset toimivat arjessakin eri tavalla kuin ennen. Myös poliitikoilta vaaditaan kykyä ajatella uudella tavalla.

Siksi meillä täytyy olla vahva tahto tehdä maakunnallista ja puoluerajat ylittävää innovatiivista yhteistyötä sen eteen, että pysymme muutoksessa mukana, että kaikki ihmiset pysyvät muutoksessa mukana.

Yhteistyöllä tämä maa on aikanaan rakennettu ja yhteistyöllä se pitää rakentaa nytkin.

Sanna Laakso

1.vpj., SDP Keski-Suomen piiri

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen

Jyväskylä