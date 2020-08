Mielipide: Jalankulkija on turvaton tietyömaan kaaoksessa

Jyväskylän Erämiehenkadun tietyömaalla kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinnassa on todettu puutteita turvajärjestelyissä.

Olen seurannut työmaata, jossa Keskussairaalantien ja Savelankadun risteykseen on rakennettu kiertoliittymää ja alikulkukäytäviä.

Nämä ovat kiitettäviä parannuksia, mutta työmaan turvajärjestelyt ja ohjeistukset ovat olleet osin käsittämättömän huonot.

Seuraavassa on tyypillisiä havaintoja.

Alkuvaiheessa Keskussairaalantieltä keskustaan päin tullessa autoliikenne ohjattiin ajokaistamerkinnällä työmaan rajalla vasemmalle.

Kun myöhemmin Keskussairaalantieltä ajettiin suoraan kiertoliittymään, harhaanjohtavaa nuolta ei poistettu, vaan se oli kuukaudesta toiseen hämäämässä autoilijoita.

Kevyen liikenteen opasteet olivat melkein järjestään kaoottiset. Polkupyörät oli ohjattu vasemmalle ja jalankulku oikealle, vaikka molempien oli tarkoitus seurata samaa reittiä, milloin minnekin sen mukaan, mikä vaihe työmaalla oli menossa.

Kun Keskussairaalantien suuntainen alikulku oli käyttövalmis, kevyt liikenne ohjattiin keskustan suunnalta vielä kuukausien ajan Kyllön kohdalla siirtymään Keskussairaalantien yli. Siellä tuli toppi vastaan, sillä väylä oli poissa käytöstä.

Ajoradoilla oli suojatiemerkintöjä paikoissa, joissa ei enää ollut suojatietä ja toisaalta oli vaiheita, joiden aikana suojateitä ei ollut selvästi osoitettu liikennemerkein tai ajoratamerkinnöin.

Järjestelyt vaihtuivat pahimpaan aikaan tiheästi, mutta tämä ei voi olla peruste suojateiden huolimattomalle merkitsemiselle.

Vaarallisin vaihe oli mielestäni se, jossa Laajavuoren suunnalta autot ohjattiin oikealle tilapäistä reittiä Keskussairaalantielle.

Kevyt liikenne kulki keskustan suunnasta Novan puolella, mutta joutui juuri tilapäisen reitin kohdalla ylittämään kadun. Tämä ei ollut selvää autoilijoille.

Kolmesti näin, miten katua oikein ylittävän jalankulkijan pelasti viime hetkellä havahtuneen autoilijan hätäjarrutus.

Keskussairaalantien varren kaapelikaivannon maa-aines kumottiin jostakin syystä kevyen liikenteen väylälle.

Kapeimmillaan kevyelle liikenteelle jäi niin vähän tilaa, että kahden jalankulkijan kohtaaminen ei ollut mahdollista edes lumettomaan aikaan.

Tilanne jatkui kuukaudesta toiseen.

Tämä on kirjoitettu lähinnä jalankulkijan näkökulmasta. Johtopäätökseni on väistämätön: työmaalla on ollut liikaa turvallisuudesta piittaamattomuutta ja huolimatonta ohjeistusta.

Kysyin Kyllön pihassa eräältä taksin kuljettajalta, mitä mieltä hän autoilijana on liikenteen ohjauksesta ja järjestelyistä. Eipä hänen näkemyksensä juuri eronnut omastani.

Matti Leino

professori

Jyväskylä