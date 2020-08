Mielipide: Jyväskylän elinvoima on maakunnan etu

Jyväskylä ja lähes kaikki Suomen kunnat ovat kärsineet valtavia taloudellisia tappioita koronaviruksen pysäytettyä monet yhteiskunnalliset toiminnot. Ennusteiden mukaan yksistään Jyväskylän tulos kärsii tänä vuonna noin 50 miljoonaa euroa.

Pidemmän aikavälin vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, eikä koronavirustilanteen voi missään nimessä sanoa olevan ohi. Maailmalla näkymät ovat monin paikoin erittäin vakavat.

Keski-Suomen maakuntakeskuksena Jyväskylällä on merkittävä rooli kasvaa ja kehittyä. Meidän on kilpailtava verrokkikaupunkien rinnalla.

Positiivinen kehitys säteilee koko maakuntaan. Tarvitsemme paitsi koulujen ja vanhainkotien korjausrakentamista, että myös uuden työn ja kasvun luontia.

Elinvoimaa lisäävät investoinnit parantavat kaupungin pitovoimaa ihmisten keskuudessa, mutta ne myös lisäävät vetovoimaa.

Rahoitusmarkkinoiden nykytilanteessa edullisen koron ajassa investointeja ei tule lykätä koronan varjolla kaukaiseen tulevaisuuteen.

On päättäjien velvollisuus huolehtia elinvoiman säilymisestä myös seuraavalla vuosikymmenellä, jonka edellytyksenä ovat kasvua lisäävät päätökset.

Ihmisten hyvinvoinnista kuristaminen olisi tässä tilanteessa väärä ratkaisu. Erilaiset veronkorotukset ovat myrkkyä talouskasvulle ja työnteonkannattavuudelle jo muutoinkin kireän verotuksen Suomessa.

Työnteon houkuttelevuutta ja työn määrän kasvua on lisättävä ennakkoluulottomasti. Tässä vastuu on toki myös valtiolla. Kuntakokeiluilla ja uusien ratkaisujen etsimisellä on kuitenkin saatavissa myös paikallisia tuloksia.

Yrittäjille ja yrityksille Jyväskylän tulisi tarjota edelleen helpompia ratkaisuja aloittaa ja toisaalta

myös kehittää, laajentaa ja helpottaa toimintaedellytyksiä.

Esimerkiksi korkeakoulujen yritysyhteistyössä on edelleen paljon parantamisen varaa.

Kunnilla on oltava valmius palveluiden tehostamiseen, mutta shokkileikkausten sijaan on tehtävä pitkäjänteinen suunnitelma kohti ylijäämäisiä vuosia.

Palveluiden tarjonnan lisäksi on parannettava ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, jotta palvelutarve vähenisi tulevaisuudessa.

Tarvitsemme kasvua ja työtä luovia investointeja, joilla takaamme Jyväskylän menestyksen tulevina vuosina, kun Suomessakin kaupunkien välinen kilpailu kiristyy entisestään.

Yrittäjien ja yritysten elinvoiman turvaaminen on tässäkin keskeisessä asemassa.

Joonas Könttä

kansanedustaja (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

Jyväskylä