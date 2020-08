Mielipide: Jyväskylän tulisi pitää Älylän asukkaat tyytyväisinä – kaupunki on mahdollistanut monen alueen rakentamisen kulttuurihistoriallisista arvoista piittaamatta

Jyväskylän Älylän alue sijaitsee Kramsunkadun ja Alvar Aallon kadun tuntumassa yliopistokampusten välissä. Nyt alueen kaavaa ollaan uudistamassa ja aiheesta kirjoitettiin mm. Keskisuomalaisessa pe 14.8.

Uudistuksen taustaksi on ilmoitettu tarve suojella valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja vehreää puistokaupunginosaa. Todellisena syynä lienee kuitenkin kaupungin tarve hyödyntää omassa omistuksessaan olevia tontteja alueella.

Älylässä on useita yksityisomistuksessa olevia tontteja, ja alue on säilynyt pääosin alkuperäisen kaltaisena puutarhakaupunginosana.

Valitettavasti julkisessa omistuksessa olevien tonttien takia alue on menettänyt hieman ominaispiirrettään asumisalueena samalla kun Kramsunkadusta on tullut villin pysäköinnin ja autolla ajelun tyyssija, vaikka katu on liikennemerkein osoitettu kevyen liikenteen väyläksi.

Alueen asukkaina koemme, että Älylän puutarhakaupunginosan arvo tulee parhaiten esiin, jos alue säilyy asumiskäytössä ja tarjoaa hyvät elinolosuhteet asukkaille.

Kaupungin etujen mukaista olisi siis pitää alueen asukkaat tyytyväisinä, jotta he jatkossakin ylläpitäisivät vanhoja huviloita ja puutarhoja.

Uudessa ehdotuksessa kuitenkin yksityisomistuksessa olevien tonttien rakennusoikeus puolitetaan ja asuinrakennusten rakennusoikeus pääosin poistetaan, ja täten asukkaiden elinolosuhteet heikkenevät huomattavasti.

Mielestämme kaupungin toiminta olisi moraalisesti kestävämpää, jos kaupunki suojelisi ja hoitaisi omassa omistuksessaan olevia alueita ja näyttäisi täten esimerkkiä arvokkaiden alueiden suojelussa.

Kaupunki on kuitenkin päämäärätietoisesti jo vuosikymmenten ajan mahdollistanut keskustan ja esim. Seminaarinmäen alueen rakentamisen täyteen kulttuurihistoriallisista arvoista ja viheralueiden säilyttämisestä piittaamatta.

Nyt on tultu siihen tilanteeseen, että jotain pitää suojella ja suojelukohteeksi on valikoitunut Älylän alue. Uudella kaavaehdotuksella käytännössä riistetään alueen harvoilta asukkailta oikeus ja mahdollisuus hyödyntää tonttejaan ja elää normaalia elämää tällä monen jyväskyläläisen arvostamalla kauniilla alueella.

Autoiluongelmaan kevyen liikenteen väylällä kaavaehdotus ei tuo parannusehdotuksia – päinvastoin kaupungin omille tonteille myönnettävät rakennusoikeudet vaikeuttavat liikennetilannetta entisestään.

Pahimmillaan tällainen politiikka johtaa asukaskatoon ja alueen huviloiden ja pihojen ränsistymiseen, kuten on jo osittain käynytkin. Tervetuloa tutustumaan Älylän alueeseen – mieluiten kävellen tai pyörällä.

Maaria Oksala

Asko ja Elina Salmi

Jyväskylä