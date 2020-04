Mielipide: Jyväskylässäkin kaikki järjestyy

Jyväskylässä korona on toistaiseksi hyvin hallinnassa. Vaikka uusia tapauksia ilmenee päivittäin, emme ole epidemiavaiheessa ja jos toimimme ohjeiden mukaan, emme siihen välttämättä joudukaan. Rajoitukset kiistatta tehoavat, kun ohjeita noudatetaan, vaikka ne rajoittavatkin elämäämme. Kiitos, että noudatatte ohjeita!

Tartuntoja tulee joka tapauksessa lisää ja valitettavasti kuolemiakin. Kaupunki vastaa yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa jyväskyläläisten koronaan sairastuneiden hoidosta ja olemme valmiina myös tilanteen mahdolliseen pahenemiseen.

Suojavarusteita on tällä hetkellä riittävästi ja iso tilaus saapuu lähiviikkoina. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisemme tekevät taudin torjumisen etulinjassa hienoa työtä.

Kaupunki huolehtii monin tavoin asukkaidensa hyvinvoinnista poikkeustilanteessa. Parhaillaan soitamme kaikille yli 70-vuotiaille asukkaillemme.

Palaute puheluista on ollut myönteistä. On hienoa kuulla, että suurin osa ikääntyneistä saa läheisiltään apua. Jatketaan samaa linjaa ja pidetään toisistamme huolta.

Myös lapsiperheiden arki on muuttunut. Yli 97 prosenttia peruskoululaisistamme opiskelee nyt kotona. Koulujemme osaava henkilökunta otti muutamassa päivässä digiloikan sijaan kolmiloikan, jolla etäopetus järjestettiin yli 12 000 oppilaalle.

Päivähoitoa on poikkeusoloissa tarjolla lapsille, jotka vanhempien työn tai muun painavan syyn takia sitä tarvitsevat. Samalla suurin osa perheistä on järjestänyt asiat niin, että lapset ovat voineet jäädä kotiin. Tämä on tärkeää, koska kontaktien rajoittaminen on parasta epidemian torjuntaa. Siksi hyvitämme asiakasmaksut kotiin jääneille.

Kaikille koulujen siirtyminen etäopetukseen ei ole hyvä uutinen. Neljän seinän sisällä pysyteltäessä perheiden ongelmat voivat kärjistyä ja lasten arjesta saattavat lämpimän aterian lisäksi poistua myös ainoat turvalliset aikuiset.

Siksi perheille on tarjolla monenlaista tukea ja puhelin- ja chat-palvelua saa myös nimettömänä. Tällä viikolla aloitimme myös ruoanjakelun sitä tarvitseville koululaisille.

Ongelmien kanssa ei tule jäädä yksin vaan käyttää rohkeasti hyvinvointiyhteiskuntamme palveluita. Sitä varten ne on rakennettu.

Poikkeusolojen yrityksille aiheuttamat ongelmat ovat yksi suurimmista huolista. Meillä on jatkuva keskusteluyhteys paikallisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Keskustelujen pohjalta olemme koonneet toimenpiteet, joilla kaupunki voi suoraan helpottaa yritysten tilannetta esimerkiksi maksuihin, hankintoihin ja laskutukseen liittyen.

Akuuttiin kriisiin jaetaan myös poikkeustilaseteliä yksinyrittäjille ja pk-yrityksille. Kaupunki tulee myös kanavoimaan valtion suoran tuen yksinyrittäjille sujuvasti ja nopeasti.

Valmiutemme hoitaa vallitseva häiriötilanne on hyvä. Kaupungin toimielimet kokoustavat sähköisesti ja näin kaupunginjohtajan erityistoimivalta on jäänyt vähälle käytölle.

Vaikka korona vie tämän vuoden talousarviolta pohjan, ei viruksen torjumisen edellyttämistä toimista tingitä.

Voitamme tämän kriisin yhdessä ja palaamme jossain vaiheessa normaaliin elämään. Toivotan jokaiselle voimia ja mahdollisimman valoisaa kevättä.

Timo Koivisto

Kaupunginjohtaja

Jyväskylä