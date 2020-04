Mielipide: Kaikista punavihreistä huu-haa-hankkeista on luovuttava

Pekka Kuikka yrittää olla (KSML 28.4.) sarkastinen minua ja Perussuomalaisia vastaan. Kiitos suuresti kirjoituksestasi, koska se todellakin paljastaa hallituksen tekemät virheet ja punavihreän ajattelun epäloogisuuden.

On todellakin niin, että Perussuomalaiset esittivät matkustusrajoituksia ja muita rajoittamistoimia jo paljon ennen kuin hallitus teki asiaan liittyviä päätöksiä. Jää nähtäväksi, kuinka paljon turhia kuolemia hallituksen viivyttely tulee aiheuttamaan.

Rahaakin nopeisiin omaa kansaamme hyödyttäviin toimenpiteisiin olisi ollut nopeasti saatavissa kehitysapua rajusti leikkaamalla, tehottomista kotouttamistoimista luopumalla, keskeyttämällä vuosiksi turvapaikanhakijoiden vastaanotto, kaikista maallemme turmiollisista ilmastovöyhkäysmenoista luopumisella. Nämä vain esimerkkeinä.

Lisäksi tässä mainitakseni vain yksityisautoilua rankaisevat polttoaineveron korotukset. Näinä korona-aikoinahan juuri yksityisautoilu on ollut yksi parhaita suojakeinoja koronatartuntoja vastaan ja julkinen liikenne se suuri riskitekijä viruksen leviämiseen.

Kaikki fossiilisten polttoaineiden käyttöä koskevat veronkorotukset on peruttava, kotimaisen turpeen energiakäyttöä on kannustettava ja tehostettava. Sähköautojen latausverkoston laajentamisesta valtion tuella on luovuttava.

Kaikista muistakin punavihreän hallituksen kalliista ”huu-haa”-hankkeista on luovuttava. Näistä miljardeja maksavista hallituksen huu-haa-hankkeista mainittakoon esimerkkinä sosiaaliturvatunnusuudistus sellaiseksi, että kenenkään sukupuoli ei paljastu. O` tempora, O` mores – Oi aikoja, Oi tapoja.

Olen itse ja Perussuomalaiset ovat vaatineet nopeita tukia juuri siihen yritystoimintaan, jonka yritystoiminnan korona ja hallituksen rajoittamistoimet ovat tyrehdyttäneet ja jotka ovat oikeasti tukien tarpeessa.

Vaikka on tietynlainen kriisiaika, niin demokratia ja parlamentarismi on voimissaan. Hallitus on siis edelleen vastuussa kansan vaaleissa valitsemalle eduskunnalle ja hallitusta sekä sen yksittäisiä ministereitä pitää arvioida entiseen tapaan onnistumisten ja epäonnistumisten suhteen.

Nyt ongelma on, että pahasti epäonnistuneet ministerit eivät suostu itse tekemään johtopäätöksiä ja eroamaan.

On täysin selvää, että sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen, työministeri Tuula Haataisen, elinkeinoministeri Mika Lintilan ja peruspalveluministeri Krista Kiurun pitäisi epäonnistuneina kantaa poliittinen vastuu ja erota.

Jouni Kotiaho

kansanedustaja (ps.)

Jämsä