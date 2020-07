Mielipide: Kehittyykö ihminen ja mihin suuntaan?

Ihmisen kehityshistoria on kulkenut metsästäjäkeräilijän tietä viljelijäksi ja lopulta maapallon valtalajiksi, jolle planeetta on käynyt ahtaaksi monestakin syystä. Samalla etääntyminen luonnosta on tapahtunut kiihtyvästi, eikä tuntumaa luonnon omiin lakeihin enää ole, ongelmien ymmärtämisestä puhumattakaan.

On syntynyt epävarmuuden tila, jota eivät määritä tiedon ylittävät uskomukset sen paremmin kuin niitä tarjoavat profetiat.

Kun järki ja usko joutuvat vastakkain, asettuu totuuden arviointi itse kunkin päätäntävaltaan oman tiedon ja vakaumuksen mukaan. Tieteellinen maailmankuva tuottaa ainesta johtopäätöksille korvaten uskon ja luulon monessa asiassa.

Auktoriteettien tarjoama uskomustieto on pysyvää ja muuttumatonta, kun tieteellinen tieto taas on koko ajan muuttuvaa ja tarkentuvaa sekä on halutessa tarkistettavissa. Tieteellinen tieto porautuu aineen pienipiin hiukkasiin ja yltää maailmankaikkeuden ääriin asti tunnettujen luonnonlakien säilyessä samoina.

Tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen tekee ihmiselle tärkeän tiedon valinnasta ja omistamisesta kilpailutekijän, jolla olevaa hallitaan. Tietoa tarvitaan jokapäiväiseen elämään, järjestelmien ohjaamiseen ja hallintaan sekä kasvavasti keskinäiseen viestien vaihtoon.

Keinoälystä on tullut tiedon kannattelun jatke, jota algoritmit toteuttavat inhimillistä tiedonvälitystä nopeammin, kattavammin ja täsmällisemmin. Kvanttitietkoneet nostavat tiedon prosessoinnin tulevaisuudessa aivan uudelle tasolle.

Mutta miten käy ihmisen ja arvojen pohdiskelun?

Tällä hetkellä maailma näyttää repaleisemmalta kuin pitkään aikaan. Suurvallat ovat keskittyneet omien asioiden hoitoon eikä yhteisistä intresseistä maailman tasolla näyttäisi kukaan välittävän. Maailman jakautuminen hyviin ja pahoihin, oikeassa oleviin ja hyväksi käytettyihin korostuvat päätöksenteossa.

Vallanpitäjät pelaavat omaa peliään ja lausuvat perättömiä säilyttääkseen asemansa hinnalla millä hyvänsä. Maailma ja sen resurssit jakaantuvat yhä epätasaisemmin ja kilpailu kovenee. Apuun toivotaan uutta teknologiaa niin maatalouteen kuin teollisuuteenkin.

Perinteinen tuotantotapa korvautuu keinoälyn ohjaamilla prosesseilla ja moni maankuoren vähenevä luonnonvara korvataan jatkossa keinotekoisesti tuotetuilla raaka-aineilla.

Näin uskovat viisaat, mutta totuus on toinen, kun seuraa kaoottista maailmantilannetta. Samalla kun ihmiskunnalla on avaimet parempaan, kurittavat monet itse aiheutetut ongelmat maailmanyhteisöä.

Lars-Olof Fredriksson

Äänekoski