Mielipide: Kertokaa meille, mitä kaupungistamme puuttuu

Jyväskylän liikuntapaikkojen turmelu sai minut surulliseksi mutta samalla mietteliääksi. Mikä ajaa nuoret tekemään ilkivaltaa? Osa sanoo, että puhdas ilkeys, osa vetoaa ajattelemattomuuteen ja osan mielestä se on tekemisen puutetta.

En halua uskoa, että nuoret ovat lähtökohtaisesti pahoja. Mutta tekemisen puutteeseen tai ajattelemattomuuteenkaan on mielestäni turha vedota. Jokaisen perustaitoihin tulee kuulua koti- tai koulukasvatuksesta juontuva yhteisen omaisuuden kunnioittaminen.

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenenä olen tekemisissä sen kanssa, mihin kaupungin rahaa esimerkiksi liikuntapaikkojen osalta laitetaan.

Olen puhunut matalan kynnyksen, maksuttomien ja monipuolisten liikuntamahdollisuuksien puolesta, jotta kaikki pääsisivät tekemään itselleen mieluista asiaa eikä tylsistyneenä tai muutoinkaan tehdylle paikkojen tuhoamiselle tulisi tarvetta.

Tietysti osassa ilkivallasta on kyse mottoriajoneuvoilla tehdystä tuhosta, ja kaupunkialueella ajoharrastus ei oikein ole mahdollista, eikä sen mielestäni pidäkään olla. Sitä varten on omat paikkansa, joihin pääsee jos vain halua on.

Onko vaihtoehtoja silti liian vähän? Esitän toiveen nuorisolle. Olkaa yhteydessä. Kertokaa, mitä kaupungista puuttuu, niin saamme asiasta käsityksen. Viestiä viedään eteenpäin ja asiaa edistetään.

Minullekin saa laittaa viestiä. Itse asiassa mielelläni myös kuulisin, mikä saa rälläämään kentän pilalle tai rikkomaan pulloja rannalle.

Itsekin pienen lapsen äitinä on turhauttavaa joutua jännäämään, päättääkö kesäpäivän vieton uimarannalla jalkaan tullut haava rikotusta pullosta – tai selittämään sitä, miksi puiston laitteet ovat ihmeellisen näköisiä kun ne on töhritty.

Liikuntapaikkojen tuhoaminen aiheuttaa vaaratilanteiden lisäksi myös kustannuksia. Jo nyt kaupungin talous on tiukalla ja joka vuosi toivomme, että rahaa olisi vähän enemmän käytettävissä.

Korjausten lisäksi rahaa menee valvonnan lisäämiseen ja kaikki se on jostain muualta pois. En jaksa uskoa, että sitä kukaan haluaa, nuoretkaan.

Sanna Laakso

varavaltuutettu (sd.)

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen

Jyväskylä