Mielipide: Korona-exitiä on rakennettava hallitusti

Pyrkimys tietoon perustuvaan päätöksentekoon on ehdottomasti hyve. Koronan kanssa olemme kuitenkin tilanteessa, jossa joudumme etenemään sumussa. Tästä syystä varautumissuunnitelmia on tehtävä moniin erilaisiin skenarioihin ja pyrittävä saamaan tietoa päätöksenteon tueksi.

Olemme koko ihmiskuntana tehneet toimia, joilla ainakaan pahimmat skenaariot eivät toteutuisi. Pidän arvostettavana sitä, että lähes koko maailma on kyennyt tällaiseen hätäjarrutukseen. Toisten ihmisten hätää on kunnioitettu ja viimeistään kuvat ruumisrekoista ovat saaneet ymmärtämään, että uhka on todellinen. Tällaisista rajoituksista ei selvitä ilman talouden rajua notkahdusta. Nyt kun jarrutus on tehty ja toimet toivottavasti purevat siten, ettei riskiryhmäläisten ja muidenkin tarvitse pelätä, kannattaa jo ryhtyä myös pohtimaan exitiä, rajoitustoimista poistumista ja uudelleenrakentamista. Siihen tarvitaan seuraavaksi vastauksia.

Yksi vastaus on seurata taudin hallinnassa onnistuneen Etelä-Korean mallia: testaa, jäljitä, eristä. Eli testataan mahdollisimman paljon, jäljitetään kontaktit ja eristetään karanteeninomaisiin olosuhteisiin. Myös suojaimia tähän skenaarioon tarvitaan runsaasti lisää. Näillä toimilla tiedämme taudin todellisesta leviämisestä ja päätöksiä voidaan yhä enemmän perustaa suoraan tietoon.

Tästä Suomella on vielä paljon opittavaa. Myös Uudenmaan karanteenin purkaminen jo 19.4. on arveluttavaa ilman selkeää strategiaa. Laskua tartuntatapauksissa ei ole tapahtunut. Myöskään testausmäärät eivät ole tarpeeksi suuria, eikä jäljitykseen ole löydetty tehokkaita työkaluja.

Koronan jälkeen Suomessa on merkittävä talousnotkahdus, kun velanottoa on jouduttu tekemään kovassa tahdissa. Valtio on ottanut iskun vastaan tukeakseen kotitalouksia ja yrityksiä.

Nyt on yritettävä huolehtia vieläkin paremmin yritysten mahdollisuudesta päästä poikkeustilanteen yli mahdollisimman vähin vaurioin. Fakta on, että yritystoiminnasta ja vahvasta työllisyydestä syntyvät ne veroeurot, joilla julkinen sektori ja hyvinvointivaltio rahoitetaan.

Tästä syystä yrityskentältä kuuluvat huolet rahoituksen kalleudesta, byrokraattisuudesta ja riittämättömyydestä ovat myrkkyä maamme tulevaisuudelle. Tähän on saatava heti nopea muutos.

Nyt voidaan alkaa valmistella myös työllisyyttä vahvistavia toimia, joita on ripeästi pantava toimeen. Ihmisten ja yritysten on annettava koronan jälkeen sopia työnteosta sekä omasta ja työpaikkansa toiminnasta paljon aikaisempaa joustavammin. Tähän exit- yhtälöön eivät missään nimessä sovi myöskään nykyisen hallituksen hallitusohjelman menokorotukset kuntien tehtävien lisäyksien osalta.

Kuntien tehtäviä pitäisi ennemminkin karsia, koska koronaisku kuntatalouksiinkin on ennennäkemätön.

Tien päässä tulee myös aika, jolloin huoltosuhteemme heikkenemisestä johtuen, joudumme yhä pienemmillä verotuloilla maksamaan ennätysmäistä velkaa. Tästäkään laskusta ei saa tulla liian suurta rasitetta seuraaville sukupolville.

Sinuhe Wallinheimo

kansanedustaja (kok.)

Jyväskylä