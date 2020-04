Mielipide: Koronapääsiäisen muistiinmerkintöjä

Määräysten vastaanottaminen on vaikeaa. Siedän ne kuitenkin jotenkin noilta määrätietoisilta nuorilta ministereiltä. Miten mahtaisi olla, jos nyt komentaisi edellisen hallituksen sotaministeri?

Romanien kansallispäivä oli. Sitä eivät koronakiireiltään huomanneet lehti eikä radio.

Kukaan tuntemani mustalainen ei muuten pidä tuosta sievistelevästä romani-sanasta. Istuttiin joskus mustalaismuusikon kanssa ja kuunneltiin äänilevyjä, tiukkaa mustalaisviulua ja –laulua. Taisto totesi: ”Mahottomia nuo mustalaiset.”

Kansanedustaja kirjoitti: Globalisaatio ja EU sallivat tavaran ja ihmisen liikkeet avoimien rajojen yli.

Kun sitten Kiinassa on syntynyt virus, saa se liikkua vapaasti meitä tappaen. Kansanedustaja on hukannut uskonsa – viruksen on synnyttänyt Kiina. Vahingollista ja vapaata liikkumista avittavat globalisaatio ja EU.

Mark Twain kirjoitti, kuinka Noa muisti arkkinsa jo lähdettyä liikkeelle, että jotain unohtui. Palattiin takaisin ja haettiin rannalle jääneet. Erityisen tärkeitä olivat kaikki pienet eliöt.

Pääsiäiskertomus on julma tarina, mutta johdonmukainen jatko vanhan testamentin kostonhimoisesta, nöyrtymistä ja lepytysuhreja vaativasta Jumalasta. Teemaa on mahdoton ymmärtää – lapsen usko onkin siksi nostettu ihmisen parhaaksi ominaisuudeksi.

”Järki on Perkeleestä!” julisti Pentti Haanpään saarnamies. Syvällistä pohdintaa oli kuitenkin pääsiäisen aikaan katsomassani elokuvassa Kristuksen viimeinen kiusaus. Suomen kanavilla se on nähty kerran eikä uusintoja ole ollut. Eikä elokuvaa nytkään esitetty Ylen kanavilla.

Katsoin netistä myös Pier Paolo Pasolinin Matteuksen evankeliumin. Siksikin, että siinä on kauttaaltaan hienoa musiikkia. Venäläinen kansansävel ”Oi sinä laaja aro” ja punakaartilaisten ”Hautausmarssi ” säestävät Jeesuksen pahoinpitelyä.

Huoltovarmuuskeskus osti suojaimia turvautuen yksityisiin yrityksiin ja epäonnistui kaupoissaan. Nyt johtajia erotetaan, kun tekivät niin kuin järjestelmä edellyttää.

Luulisi, että Suomen valtiolla olisi suorat yhteydet Kiinaan, ettei tarvittaisi rahastavia välikäsiä. Vastuuseen tulisikin vetää se uskomus, että kaiken tavaran ja palvelun tuottamisessa paras toimija on yksityinen yritys.

Kun noudin pääsiäispunaviinini, olin onnellinen. Markkinaintoilijoiden vaatimaa valtiollisen alkoholiliikkeen yksityistämistä ei ole toistaiseksi tapahtunut. Tiesin varmuudella, että sain sitä mitä etikettiin on präntätty.

Näyttää siltä, että rahaa riittää epämääräistenkin firmojen pönkittämiseen. Ihmettelen, että rahaa ei taannoin ollut lainkaan, joten sitä piti nyhtää kouluilta, työttömiltä ja sairailta.

Kun tämä virus on joskus taltutettu ja maatamme taas ylösrakennetaan, tullaan pieniltä taas perinteitä noudattaen leikkaamaan kilpailukyvyn nimissä. Vaatimuksia on jo esitetty.

Mutta: Eläköön sosialistinen Suomi niin kauan, että se ennättää rahoittaa kapitalistiset yritykset!

Mikael Elgland

Jyväskylä