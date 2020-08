Mielipide: Lähteen ylläpito ei kuulu tienpitäjälle

Kintauden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kauppinen pohti (KSML 19.8.) muun muassa sitä, että Keski-Suomen ely-keskus ei ylläpidä valtatien 23 varressa olevaa lähdettä ja sen rakennelmia.

Vehkasuon P-alueen ja etenkin valtatien vastakkaisella puolella sijaitsevan lähteen veden johtaminen tierummun yläosaan sijoitetun putken kautta valtatien alitse P-alueen sivuojaan rakennettuun puiseen katokseen on ollut aikanaan – 60 vuotta sitten – vallinneiden tienvarsipalvelujen kysynnän mukainen järjestely.

Keski-Suomen ely-keskuksen vastuulle lähteen ylläpito ei kuitenkaan tienpitäjänä kuulu. Ely-keskus ei voi myöskään turvata veden laatua. Näistä syistä ely-keskus on päättänyt purkaa tiealueella olevat vedenjakelulaitteet. Asiaa on valmistelu yhteistyössä Petäjäveden kunnan kanssa, eikä se vastusta laitteiden purkamista.

Lähteen vedenjakelulaitteiden purkaminen ei liity mitenkään alueen muihin mahdollisiin ympäristölupa- tai pohjavesialuepäätöksiin. Itse lähdettä ei turmella, jatkossa lähteen vesi johdetaan vesistöön valtatien sivuojien ja rumpujen kautta.

Vedellä on merkitystä käyttäjille. Siksi ely-keskus on kartoittanut myös sitä mahdollisuutta, että paikallinen vesiosuuskunta tai kunta ottaisivat lähteestä ja sen vedenjakelulaitteista vastuun. Petäjäveden kunta on rakentanut vedenjakelupisteen kunnan tekniselle varikolle, josta vettä on saatavilla pienastioihin ilmaiseksi. Lähteelle on laitettu tiedote ja kartta, mistä vettä voi noutaa.

Jari Mikkonen

yksikön päällikkö

Keski-Suomen ely-keskus