Mielipide: Lentoja tarvitaan

Vielä 10 vuotta sitten Jyväskylän ja Helsingin välillä oli arkisin lähes 10 edestakaista lentovuoroa, usein täysinä. Nyt valtion omistama lentoyhtiö uhkaa koronakriisin jälkeen lopettaa vuorot kokonaan. Tämä olisi raju isku maakunnan elinkeinoelämälle ja kehitykselle.

Juna- ja kumipyöräyhteydet Jyväskylän ja Helsingin välillä eivät ole merkittävästi nopeutuneet eikä näin tapahdu vielä vuosiin. Sen sijaan lentolippujen hinnat ovat nousseet kohtuuttomasti. Näin lentoyhtiö on ”ajanut” matkustajia koneistaan muihin välineisiin.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa käsittelemme kolmatta lisätalousarviota, johon sisältyy 700 miljoonan euron tuki Finnairille. Vihervasemmisto on vaatinut tuen ehdoksi kohtuuttoman tiukkoja ilmastovaatimuksia, jotka rasittaisivat yhtiötä nykyistäkin enemmän. Näiden sijaan on syytä vaatia yhtiöltä liikennöintiä myös Jyväskylään. Valtionyhtiö on palveluyhtiö eikä vain bisneksen tekijä. Hallituspuolueiden edustajat ovat ratkaisijan paikalla.

Toimi Kankaanniemi

kansanedustaja (ps.)

Jyväskylä