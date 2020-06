Mielipide: Miksi ihmeessä ministeri Haavisto?

Turkin suurlähettiläs Vakur Erkul vahvisti, että Al-Holin vankileiri on vuotanut. Erkul kertoi, että sieltä olisi päästetty tarkoituksella pois noin 800 Isis-terroristia. En ole ainakaan kuullut, että missään mediassa olisi vahvistettu, miten suomalaiset Isis-naiset pääsivät leiriltä pois.

Supon mukaan Suomi on Isisin vastaisen koalition jäsenenä Isisin näkökulmasta oikeutettu kohde terroristiselle toiminnalle, joten leiriläisten viattomuuden ja ääriajattelun suhteen ei kannata elätellä harhakuvia ”perheäideistä.”

Isisillä on arviolta noin 15 000 jäsentä vapaalla jalalla, joista osa on piilossa nukkuvina soluina siviiliväestön seassa. Suomessa toimivilla terroristista toimintaa edistävillä ryhmillä ja verkostoilla on yhteyksiä moniin eri maihin. Syyrian konfliktialueelta palaajat aiheuttavat siten turvallisuusuhkia sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Isis ei ole koskaan toiminut pelkästään kalifaattinsa alueella, vaan se on määrätietoisesti ulottanut toimintansa verkostojen kautta myös muualle maailmaan, jossa se on toteuttanut tuhoisia terrori-iskuja jo vuosien ajan.

Näytön puuttuessa Isis-naisia ei ehkä pystytä tuomitsemaan Suomessa. Suomella ei ole keinoja saattaa terroristiseen tekoon syyllistyneitä äitejä oikeudelliseen vastuuseen rikoksistaan.

Suomen terrorismirikosten lainsäädäntö on pahasti jäljessä, joten ratkaisu olisi ollut näissä asioissa kansanvälinen tuomioistuin. Mutta tätä ajatusta on vastustanut mm. ulkoministerimme Pekka Haavisto (vihr., kysymys kuuluukin, miksi ihmeessä?

Suomi olisi voinut ottaa EU-puheenjohtajakauden ohjelmaksi kansainvälisen ratkaisun hakemisen Isis-taistelijoiden saattamisesta rikosoikeudelliseen vastuuseen, mutta näinkään ei toimittu. Sen sijaan Isis-naisia alettiin avustamaan Suomeen paluussa.

Kyse ei ole pelkästään vain muutamien suomalaisten naisten paluusta, vaan kotimaisen jihadistisen terrorismiverkoston vahvistamisesta.

Onko Suomen päättäjät täysin sinisilmäisiä ymmärtämään Al-Holin leiriläisten, Isisin jihadistiseen toimintaan osallistuneiden naisten tekojen vakavuutta sekä mahdollisia tulevaisuuden seurauksia avustaessaan Isis-naisia palaamaan Suomeen? Nyt on aika herätä ruususen unesta todellisuuteen! Tämä on yleisen turvallisuuden todellinen uhkatekijä.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Jyväskylä