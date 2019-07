Mielipide: Oikea ratkaisu ei ole koulutuksen lisäys – lääkäripula ratkaistaan työolosuhteiden parantamisella

Keskisuomalaisen pääkirjoitus 16.7. esitti ratkaisuksi lääkäripulaan lääketieteen opiskelijamäärän lisäämistä. Koulutusmääriä on nostettu 750:een vuodessa jo vuodesta 2012. Lisäksi ulkomaalaisissa lääketieteellisissä opiskelee yli tuhat suomalaista opiskelijaa, joista vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan vain 3% ilmoitti varmasti jäävänsä ulkomaille.

Vaikka koulutusmäärät ovat lisääntyneet, koulutusresurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Tämä luo huolen nyt opiskelevien lääkärikoulutuksen laadusta. Kiistatta taitava ja kokenut lääkäri tarjoaa laadukasta hoitoa kustannustehokkaasti. Määrä ei korvaa laatua.

Lääkäreitä on Suomessa enemmän kuin koskaan. Lääkärimäärän kasvu ei ole kohdistunut perusterveydenhuoltoon vaan erikoissairaanhoitoon, työterveyshuoltoon ja yksityiselle sektorille. Syynä eivät ole vain perusterveydenhuollon lääkäreitä karkottavat työolosuhteet vaan myös se, ettei terveyskeskuslääkärien virkapohjia ole lisätty riittävästi.

Pulan asemesta meillä on kohtaanto-ongelma: Jopa Helsingin terveyskeskuksissa on lääkärivaje mutta samanaikaisesti yksityissektorilla on seuraavalle päivälle tarjolla yli tuhat yleislääkärin vastaanottoaikaa.

Jyväskylä on nuorten lääkärien silmissä houkutteleva kaupunki, mutta meilläkin on vaje terveyskeskuslääkäreistä ja päivystävistä lääkäreistä. Nuorten Lääkärien Yhdistyksen vuonna 2018 julkaisemassa Koulutuspaikkakyselyssä Jyväskylän terveyskeskusten asiakastyytyväisyys eli NPS oli -30 ja tuloksena oli vain yksi tähti kun viisi oli maksimi.

Samaan aikaan Keski-Suomen keskussairaalan tulos oli NPS 57 ja neljä tähteä. Osaavia kouluttajia on siis maakunnassa. Tarvitaan tahtoa ja taitoa ohjelmoida toiminta rakentavasti koko maakunnan eduksi.

Kuten pääkirjoituksessa todettiin, on työolosuhteissa merkittäviä ongelmia. Ratkaisemalla nämä ongelmat ratkaisemme lääkäripulan.