Mielipide: Onko opittu mitään koronan toista aaltoa varten?

Koronapandemia on ollut kova isku maailmalle. Suomi on selviytynyt siitä kohtalaisen hyvin, vaikka se yllättikin meidän housut kintuissa. Nyt on pelko ja todennäköisyys uudesta Korona ”2” aallosta. Siihen pitäisi jo osata varautua ja ennakoida se sen vaatimalla tavalla.

Valitettavasti niin hallituksen kuin Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ei tunnu edelleenkään ottavan koronapandemiaa vakavasti, vaikka maailmalla ennusmerkit uudesta aallosta ovat todennäköisiä.

Ministeri Krista Kiuru puhuu kyllä vakavalla naamalla, että nyt tehdään kaikki toimet mahdollisen uuden aallon varalta, mutta käytäntö on aivan toinen.

Se, että puhutaan ei ratkaise ongelmia, vaan asioihin pitää paneutua heti ja tehdä konkreettisia ratkaisua.

Ei suositus mitään estä, se antaa ehkä hallitukselle ja THL:lle kuvan, että nyt me on ollaan tehty kaikkemme ja vastuu on kansalaisilla. Ei näin koronaa ehkäistä.

Hallituksen ja THL:n pitää antaa yksiselitteiset selkeät ohjeet miten toimitaan, ei niin, että hallitus antaa suosituksen, joka on kuin veteen piirretty viiva ja THL sitten taas oman näkemyksensä mikä yleensä poikkeaa hallituksen kannasta. Miten yksinkertaisen asian sisäistäminen ja tiedottaminen voi olla niin vaikeaa ?

Oma näkemykseni on, että hallituksen pitäisi määrätä kasvomaski pakolliseksi julkisilla paikoilla sekä kaupoissa ja yleisötilaisuuksissa. Se on kaikkein helpoin ja yksinkertaisin tapa ehkäistä koronan leviämistä ja suojella niin itseään kuin muita.

Se mahdollistaa myös sen, että yritystoiminta voi jatkua monilla eri toimialoilla, sillä toista vastaavaa yritysten sulkemisaaltoa ei enää monikaan yritys kestä vaan edessä on yritysten alasajo ja useita konkursseja.

Maskipakko mahdollistaisi myös ihmisten liikkuvuuden vapaammin, eikä alkuvuoden kaltaista eristäytymistä tarvittaisi samassa muodossaan. Yksinkertaisella maskipakolla olisi paljon positiivisia vaikutuksia. Suosituksilla koronaa ei voiteta.

On erikoista, ettei vieläkään ole esim. Helsinki-Vantaan lentoasemalla kunnollista koronatarkastusta tai karanteenimääräystä. Tämä jos mikä on iso uhka koronan leviämiselle Suomessa. Hallitus ei näköjään edelleenkään näe tätä ongelmana.

Konkreettinen ja todellinen esimerkki hälläväliä toiminnasta oli eräs virolainen vanhustenhoitaja. Hän kävi kotonaan Virossa. Palattuaan hän meni suoraan töihin, ei karanteenia, ei koronatarkastusta. Asiakkaana on 85-vuotias läheiseni, jota hän meni hoitamaan kotihoitoon. Ihmettelimme, miten tämä on mahdollista korona-aikana?

Terveyskeskusvastaavan kommentti oli vain, ei ole annettu mitään määräyksiä tämän suhteen. Missä maalaisjärki? Tämä ei ole hoitajan virhe vaan esimiehen ja hallitusten määräysten. Ei tällaisella toiminnalle koronaa taltuteta, päinvastoin.

Korona on vaarallinen tauti, mikä meidän kaikkien pitäisi joka päiväisessä toiminnassamme muistaa. Se ehkä tuntuu kaukaiselta asialta ja asia helposti unohtuu, jos sitä ei ole omassa lähipiirissä, mutta se on vain yksi yskäisy ja se onkin todellisuutta omassa elämässä.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme, näin me voitamme koronan. Maalaisjärjellä.

Mika Nousiainen

Jyväskylä