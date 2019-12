Mielipide: Oppiminen on ilo – ja jokainen oppii läpi elämän

Osaamisen päivittäminen ja osaamistason nosto on esitetty mm. hallitusohjelmassa yksilötasolla lääkkeeksi osattomuutta ja näköalattomuutta vastaan, yhteiskunnan tasolla työllisyyden edistämiseksi ja Suomen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tästä nousee puhe jatkuvasta oppimisesta.

Osaamisen riittämättömyys on tuttua oman työn muuttuessa tai haettaessa uutta työpaikkaa työttömyyden tai opiskelun jälkeen. Huippuosaajia houkutellaan Suomeen ulkomailta eri keinoin. Samaan aikaan Suomen osaamistaso on laskenut tutkinnoilla mitattuna.

Peruskoulusta valmistuu vuosittain 6 000 nuorta ilman riittävää oman arjen hoitamiseen tarvittavaa luku- ja laskutaitoa, saati muita elinikäisen oppimisen eväitä. Olemmeko takamatkalla?

Jatkuva oppiminen sisältää ajatuksen, että oppiminen etenee siitä, mitä osaamista on jo tunnistettu ja tunnustettu. Oppiminen on ilo, silloin kun se johtaa omiin tärkeäksi koettuihin tavoitteisiin.

Kaikki osaaminen on yhtä arvokasta, riippumatta siitä mistä se on hankittu. Tältä pohjalta on hyvä tunnistaa, mitä osaamista tarvitaan lisää.

Taitoa luovia osaamisten ja sen hankkimisen moninaisuudessa kohti huomisen haasteita voidaan kutsua urasuunnittelutaidoksi. Jokaista tulisi tukea kohti oman oppimisensa johtajuutta. Elinikäisen oppimisen rinnalle tarvitaankin elinikäisen ohjauksen palvelu.

Jokainen oppii läpi elämän, painotetaan Sitran (2019) Kohti elinikäistä oppimista -projektin tahtotilaa koskevassa julkaisussa. Hallitusohjelmassa todetaan samassa hengessä, että myös aikuiskoulutuksessa aliedustettujen ryhmien osallistumista tulee tukea ohjauksella ja mahdollistamalla yksilöllisiä opiskelupolkuja.

Millä ehdoilla -raportissa (Sitra 2019) todetaan, että lainsäädäntö ei tunne elinikäistä oppimista itsenäisenä tavoitteena. Oppija voi opiskella sen mukaan, mihin kategoriaan hänet on luokiteltu. Lisäksi roolinsa mukaisessa opiskelussa on onnistuttava määräajassa, muuten seuraa sanktioita.

Mitä elinikäisen oppimisen pitäisi palvella: yksilöä, yhteiskuntaa vai taloudellista hyötyä? Näiden ei pitäisi olla toisensa poissulkevia näkökohtia, jos tarkastellaan pidemmällä tähtäyksellä.

Nykyisyys ei riitä panostuksen kannattavuuden arviointipohjaksi. Globaalisti kohtaamme ekologisia, taloudellisia, turvattomuuden ja osallistumisen kysymyksiä, jotka kertovat nykyisyyden järjestelmien toimimattomuudesta. Toisaalta taas teknologia, uudenlainen ajattelu ja yksilöiden toimintamahdollisuudet avaavat ikkunoita toisenlaiseen todellisuuteen.

Tulevaisuuden luominen vaatii omien oletusten ja uskomusten uudelleen arviointia, oman tulevaisuuskuvan analysointia ja valmiutta keskustella erilaisten näkemyksen omaavien kanssa – siis sivistystä. Vesa-Matti Lahti on (Sitra 2019) on todennut, että moderniin sivistykseen tulee lisätä globaalin ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet, jolloin voidaan ymmärtää laajempia kysymyksiä ja hakea niihin ratkaisuja.

Tulevaisuuksien lukutaidon levittäminen on yksi Unescon tavoitteista. Tämä sisältää sen ymmärtämistä, että olipa tulevaisuuskuvamme mikä tahansa, se vaikuttaa päivittäisiin tekemisiimme.

Pelot ja toiveet tulisi käsitellä yhdessä, jotta uskalletaan kuvitella yhdessä parempaa ja yhdessä se tehdä. Tässä työssä jokaisen näkemys on tarpeen.

Lea Goyal, koulutusasiantuntija, Keski-Suomen ely-keskus

Teksti liittyy Keski-Suomen tulevaisuustyöhön. Maakunnan laaja-alainen tulevaisuusryhmä tuottaa näkemyksiä tulevaisuuden ilmiöistä ja heikoista signaaleista.