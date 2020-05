Mielipide: Pelottelu ei auta ketään

Koronakirjoittelu on saanut pelottelukampanjan maun: hallitus möhlii kaiken, virkamiehet ovat epäluotettavia. Persut ovat aina oikeassa ja tietävät jo etukäteen, mikä on oikein ja mikä väärin.

Itse tuumin, että on luojan lykky, ettei Jussi Halla-aho ole pääministeri. Keskisuomalainenkin lainailee toisten kertomuksia negatiivisista asioista, liekö miten faktoja vai ei, en tiedä. Se on tietääkseni faktaa, että sairaalassa on oltu hyvinkin heikossa kunnossa mutta parannuttu silti. Meillä on tämä tauti, sekin on faktaa ja sen kanssa vain on elettävä – ei pelottelu ketään paranna, ahdistus vain lisääntyy.

Toimittajille sellaisia terveisiä, että kirjoittakaa samalla innolla niistä onnistumisista kuin niistä epäonnistumisista.

Aikoinaan taloa remontoidessa tuli vastaan sota-ajan lehtiä seinän välissä. Ei niissä kirjoituksissa persuiltu eikä epäonnistumisilla mässäilty. Samanlaista hengen luomista tarvittaisiin nytkin.

Erkki Malinen

Jyväskylä