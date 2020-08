Mielipide: Sotainvalidit ja sotaveteraanit ovat eriarvoisia

On aivan ihailtavaa, kuinka hyvin valtiovalta Suomessa hoitaa sotainvalidit ja heidän leskensä.

Sotainvalidien sairaskoti Jyväskylässä on upea paikka asua. Siellä kaikki hoito ja kuntoutus, ruoka ynnä muu on täysin ilmaista invalideille – kuten kuuluu ollakin, ovathan he vammautuneet maatamme puolustaessaan.

Mutta kuka määrittelee sen, millä tavalla itse kukin voi sodassa vammautua?

Olen sitä mieltä, että myös henkinen taakka, jonka sota on voinut aiheuttaa, on sekin sotavamma.

Henkiset traumat voivat joskus olla jopa fyysisiä pahempia. Siksi ihmettelen suuresti tätä epäoikeudenmukaista erottelua sotainvalidien ja sotaveteraanien välillä.

Sotaveteraanit on edelleenkin jätetty pärjäämään omillaan. Esimerkiksi käy jonotus palvelukotipaikkaan.

Sotaveteraanit ovat edelleen samassa jonossa muiden vanhusten kanssa hoitopaikan saannissa ja jos sellaisen sattuu saamaan, niin siitäpä maksat sitten vuokran, sähkön, vakuutukset ynnä muut kulut.

Niinpä kysynkin: Onko tämä ihan oikein niitä sotaveteraaneja kohtaan, jotka noin viisi vuotta rämpivät sotatantereille maataan puolustaessaan?

Kauniit korulauseet siitä, kuinka veteraaneista pidetään huolta, voisi jo unohtaa.

Nyt on viimeinen aika alkaa teoilla osoittaa se kunnioitus, joka sotaveteraaneillemme kuuluu.

Sirkka Lehtonen

veteraanin tytär

Jyväskylä