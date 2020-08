Mielipide: Spekuloiva uutinen järisyttää Jämsää

Kirjoittaessani tätä katselen välillä ikkunasta ulos, niistä näkyy hienoa suomalaista mäntymetsää, jokaisesta ikkunasta. Jokainen jämsäläinen ja moni keskisuomalainen on lukenut tai kuullut Talouselämän 7.8. julkaiseman artikkelin ”Paperin kulutus romahti” sisältöä ainakin osittain; molempia Jämsän paperitehtaita uhkaa artikkelin mukaan pahimmassa tapauksessa sulkeminen.

No tuliko uutinen yllätyksenä, osittain kyllä, mutta ei ehkä kuitenkaan. Artikkelin mukainen uutinen on se pahin painajainen, jota täällä pelätään. Tehtaiden kehityksestä on oltu paikkakunnalla jo pidempään huolissaan. Suurempia investointeja ei ole tehty ja puhutaan, että vain pakolliset korjaukset saa tehdä. Työväki on kokenutta, uusia nuoria työntekijöitä ei liiaksi ole ollut oppimassa. Säynätsalon tehtaan kohtalo on tuoreessa muistissa.

Itse olen kansanedustajan tehtävässäni saanut tavata sekä tehtaanjohtaja Antti Hermosen, että Helsingin päässä työskenteleviä UPM:n johtajia, Metsäteollisuus ry:n vaikuttajia ja monia muita teollisuuden toimijoita.

Paperiteollisuuden tulevaisuudesta on keskusteltu useasta eri näkökulmasta. Metsämme sijaitsevat keskellä Suomea, joten matka tehtailta satamiin on välttämätön.

Keskisuomalaisen kirjoituksessa 14.8. minuakin haastettiin tekemään hartiavoimin töitä raideyhteyksien parantamiseksi ja näin ollen ajatellaan tehtaiden toimintaedellytyksien paranevan täällä keskellä Suomea.

Näin onkin, sillä paremmat liikenneyhteydet auttavat kaikkia täällä olevia toimijoita ja kansalaisia. Lupaan, että töitä tämän eteen teen hartiavoimin, jatkossakin.

Itse en kuitenkaan voi olla pohtimatta, miksi artikkeli julkaistiin juuri nyt. Kuka sen on tilannut ja keitä nämä nimettömät asiantuntijat ovat, joita Talouselämän toimittaja on haastatellut? Ajateltiinko kertaakaan, millaista vahinkoa spekulointi aiheuttaa koko Jämsän ja koko Keski-Suomen alueelle?

Kirjoitus vaikuttaa varmasti kuntalaisten luottamukseen paikkakunnan ja maakunnan kehityksestä. Raideyhteyksien eteen tehtävä työ vaikeutui kertaheitolla eikä tämä helpottanut muidenkaan alueen yrittäjien kehitysnäkymiä keskellä vaikeaa pandemiatilannetta.

Uutinen on tietysti niin järisyttävä, että toteutuessaan en pysty edes kuvittelemaan sen kerrannaisvaikutuksia Jämsälle tai koko Keski-Suomelle. Tämän jälkeenhän ”vain yhden koneen sulkeminen” ei tunnu enää missään. Vaan kylläpä tuntuu.

No mitä asialle sitten voidaan tehdä? Valtiovarainministeriö esittää, että teollisuuden sähkövero lasketaan minimitasolle, tarkoituksena siis parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä heidän toiveidensa mukaisesti.

Esitys on nyt saatava maaliin saakka, käytännössä. Itse koen erittäin tärkeänä vuoropuhelun vientiteollisuuden yritysten ja poliittisten päättäjien kesken siitä, kuinka voimme yhdessä toimia niin, että koko maan kilpailukyky paranee.

Olen aiemminkin ollut huolissani pörssiyhtiöiden voitontavoittelusta ja yhteiskuntavastuusta. Olemmeko me niin ahneita, että pienempi tulos ei enää meille riitä?

Itse arvostaisin ja arvostan yrityksiä, joissa työntekijät otetaan aidosti mukaan toimintaa kehittämään, ollaan avoimia ja keskustellaan asioista. Tuen mielelläni reilusti toimivia yrityksiä.

Näiden toimien lisäksi tarvitsemme jo aiemmin esittämiäni pitkän aikavälin näkymiä koulutuksesta, verotuksesta ja ympäristötoimista ja niiden vaikutuksista teollisuutemme toimintaan.

Nyt on viimeistään tämän keskustelun aika ja sen jälkeen nopeiden toimien. Olen käytettävissä ja varmasti vien omalta osaltani asioita eteenpäin!

Piritta Rantanen

kansanedustaja (sd.)

Jämsä