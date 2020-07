Mielipide: Taitetusta indeksistä ei ole paluuta palkkaindeksiin

Kauko Tuupainen (KSML 12.7.) lämmittää jälleen monesti tyrmätyn vaatimuksen työeläkeindeksin palauttamisesta palkkaindeksiksi. Hän väittää eduskunnan uskoneen ”työeläkerahastojen herroja enemmän kuin asioihin perehtyneitä matemaatikkoja”.

Tulkinta on outo. En tiedä, keitä matemaatikkoja hän tarkoittaa. Työeläkelaitoksissa on oltava lakisääteisesti vakuutusmatemaatikkoja eli aktuaareja. He pystyvät parhaiten laskemaan eri vaihtoehtoja eläkemenojen kehitykselle.

Jos työeläkeiden indeksikorotukset perustuisivat kokonaan palkkakehitykseen, eläkemenojen kasvu vaikuttaisi vähitellen siten, että Eläketurvakeskuksen mukaan eläkerahastot kuivuisivat 2060-luvulla. Sen jälkeen eläkkeet rahoitettaisiin suoraan työnteosta kertyvillä eläkemaksuilla, jotka olisivat palkasta 35 prosenttia. Karmeata.

Suomen työeläkejärjestelmä on kestänyt bruttokansantuotteen isotkin notkahdukset. Eläkkeet on saatu maksettua. Tänä vuonna niitä maksetaan noin 30 mrd euroa, vaikka eläkerahastojen arvosta suli keväällä pois parikymmentä miljardia euroa. Sittemin osakekurssit ovat nousseet.

Eläkevastuu on noin 700 mrd euroa. Se muodostuu alkaneiden eläkkeiden määrästä ja työssä olevien henkilöiden karttuneiden eläkkeiden yhteismäärästä. Työeläkejärjestelmä on sitoutunut maksamaan nämä eläkkeet, mutta eläkevastuu kasvaa automaattisesti koko ajan.

Tuupainen luulee, että eläkerahastot ovat taitetun indeksin ansiosta kasvaneet 218 mrd euroon. Käsitykseni mukaan eläkerahastot ovat karttuneet palkansaajien ja työnantajien eläkemaksuista. Mitään siivua indeksisäästöistä ei ole rahastoitu. Työeläkerahastojen yhteisarvo oli maaliskuun lopussa 193 mrd euroa. Sitä sopii verrata mainittuun eläkevastuuseen.

Työeläkejärjestelmästä on pidettävä huoli. Rahastoimattomien herkkupalojen tarjoaminen ei ole kestävää politiikkaa. Siksi olen sitä mieltä, että taitetusta indeksistä ei ole paluuta palkkaindeksiin. Minulla on kanttia todeta tämä, koska olen itsekin työeläkkeellä.

Ilkka Alava

Jyväskylä