Mielipide: Vanha konsti auttoi flunssaan

Liikkeellä on nytkin myös ihan tavallista flunssaa. Se on aiheenani.

Sipulimaito on meille suomalaisille tuttu flunssalääkkeenä. Valkosipuli korvakipuunkin tunnetaan, kunhan sen kanssa ei leikitä, muljahtaa helposti ja seurauksena on lääkärireissu. Kokemusta on!

Lisävalaistusta kyseiseen kasvin terveysvaikutuksista sain koulumaailmassa, kun tutustuin maahanmuuttajaäiteihin, heidän kulttuuriinsa ja tapoihinsa.

Eräs äiti kertoi, että heillä lastenhuoneen ikkunalle laitetaan avattu sipuli. Oletan, että sipulin eteerisen öljyn tuoksun aistii ainakin kahden metrin etäisyydellä. Jokainen sipulia kuorinut ja silpunnut tietää, että jo puolen metrin päässä ovat suojalasit tarpeen.

Heräsin tässä eräänä aamuna kuumeeseen. Sitä oli edeltänyt kiireisten viikkojen jälkeen väsymys ja vilunväreet. Merkit, jotka olisi pitänyt tuntea.

Ei kun villatakkia niskaan. Että ihan kuume! Ei naismuistiin minulla ole ollut kuumetta! Kotona ei minkäänlaisia roppeja!

Onneksi välähti muisto menneiltä ajoilta. Kouluunhan ei voinut mennä kuumeisena. Toisaalta muutaman päivän poissaoloa olisin paikkaillut seuraavan viikon!

Silloinpa siihen auttoikin ”lääke”, jonka reseptin olin ystäviltäni saanut. Se puri aina! Niin nytkin. Heti aamulla kuorin ja silppusin pari sipulia, laitoin ne tennissukkiin ja sukat jalkaan, muovipussia vähän ympärille ja vielä villasukat.

Ei muuta kuin litsis, lätsis kävelemään, jotta sipuli vielä hienontuu ja sen öljy jalkapohjien kautta lähtee ”kierrokselle”! Ja kyllä toimi.

Iltapäivällä ei kuumeesta enää ollut tietoakaan. Jätin sukat vielä yöksi jalkaan. Korkean ikäni vuoksi vaihdoin vielä seuraavaksi päiväksi uuden satsin varmuuden varalta.

Olin myöhästynyt lähdössä. Koulutyön aikaan piti olla tarkkana heti ensimmäisistä oireista, sipulisukat jalkaan ja yön yli, herättyä oli kaukana pipi ja tauti.

No niin, totta kai huoneessa ja vuodevaatteissakin oli ja on vielä tuoksua, mutta ihan tervettä sellaista!

Leena Roivainen

erityisluokanopettaja, eläkkeellä

Muurame