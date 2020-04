Mielipide: Vanhojen tuulivoimaloiden iso ongelma on jälkihoito

Urpo Helkovaara kirjoitti järkevästi tuulivoimasta (KSML 22.4.). Kriittisiin näkökohtiin on syytä lisätä yksi asia, josta on puhuttu aivan liian vähän. Kuka vastaa tuulivoimaloiden jälkihoidosta sitten, kun myllyt tulevat käyttöikänsä päähän? Ympäristölle ne ovat erittäin suuri ongelma. Jonkun sekin asia on hoidettava. Ympäristömääräykset eivät muutu tulevaisuudessa ainakaan lievemmiksi.

Halsualainen rakennusmestari Markku Jyrkkä on ihmetellyt purkukustannuksien vääristelyä:

”Tiedotustilaisuudessa yhtiön edustaja kertoi, että purkumateriaali on kierrätyskelpoista ja 50 000 euron purkukustannukset katetaan lähes täysin purkumateriaaleista saaduilla tuotoilla. Selvittelin myllyjen purkukustannuksia lähestyen sähköpostitse nostoyrityksiä. Vastauksessa arvioitiin pelkästään purkukaluston siirron maksavan 150 000 – 200 000 euroa ja lisäksi purkukustannukset n. 50 000 euroa viideltä päivältä. Tiedossa on, että myllyjen ongelmallisen purkujätteen käsittelyyn ei ole kapasiteettia Suomessa, eikä sitä löydy Euroopastakaan” (Perhonjokilaakso 4.2.2020).

Jokaisessa tuulivoimalassa on 200–300 m laparakenteita eikä niiden hiilikuituosien romuttamista tai kierrätystä ole vielä ratkaistu järkevästi ja taloudellisesti.

Tosiasioiden vääristely on ollut maan tapa tuulivoimabisneksessä joka puolella Suomea. Oikeastaan se on maailman tapa, sillä yli 90 prosenttia yrittäjistä on ulkomaisia sijoittajia. Usein he ovat saksalaisia.

Saksassa tuulivoimaloiden rakentaminen on romahtanut ja yritykset ovat tekemässä suurhyökkäystä Suomeen maamme vanhentuneen tuulivoimalalainsäädännön takia. Se sallii 300 m korkeiden 10 MW:n maatuulivoimaloiden rakentamisen maalle, mikä ei muualla ole mahdollista.

Oma iso ongelmansa on tuulivoimafirmojen epämääräinen omistus yleensäkin. Firmat ovat usein ketjuuntuneita sillä tavalla, että monien firmojen hallituksissa istuu samoja johtajia. Lisäksi omistajat vaihtuvat usein.

Tänä vuonna ei voi tietää, kenen hallussa sopimukset ovat ensi vuonna. Joukossa on myös pöytälaatikkofirmoja, joiden omistajia on vaikea edes saada selville.

Tietoa tämän sortin ”yrittäjistä” paljastui, kun Business Finland jakoi avokätisesti valtion rahaa koronan varjolla. Jopa Toivakan tuulivoimahankkeen Solarwind Janneniskan tuulivoimaloiden huoltoyritys Bladefence sai BF:n 100 000 euron tuen, vaikka koronalla ei ole mitään vaikutusta sen liiketoimintaan.

Sääliksi käy pieniä ja köyhiä kuntia, jotka luulevat tuulivoimaloiden kiinteistöverojen avulla pelastavansa kuntien talouden. Toki kiinteistöveroja tulee, mutta laskelmissa olisi otettava mukaan myös kaikki menot.

Jopa tavalliset yhden asunnon vuokraajat liittävät nykyisin vuokrasopimuksiin sulkutilin, johon laitetaan tavallisesti kahden kuukauden vuokraa vastaava summa vuokralaisen rahaa. Sen saa takaisin, kun vuokrasopimus päättyy. Jos asuntoa ei ole asianmukaisesti hoidettu, rahaa käytetään remonttikuluihin.

Kunnat, joissa pitäisi olla mattimeikäläistä parempi tieto jälkihoitojen vastuista, suhtautuvat näihin asioihin käsittämättömän löysästi tuulifirmojen kohdalla.

Rahastoituja takuita ei tavallisesti vaadita. Pelkät sopimukset taas eivät paina mitään sitten, kun firmoja ei enää ole vuosiin ollut olemassakaan, kun vastuut realisoituvat.

Olisikin syytä muistaa vanha kunnon viisaus: Jos jokin asia näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se ei luultavasti olekaan totta.

Vesa Nuolioja

Jyväskylä