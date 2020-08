Mielipide: Yhteistyötä luonnon puolesta

Tänään vietämme suomalaisen luonnon päivää. Päivän merkitys on korostunut entisestään.

Luonnon köyhtymistä ei olla onnistuttu pysäyttämään, uhanalaisuuskehitys on jopa nopeutunut. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen laajasta arviosta 26.8.

Toisaalta suomalaisten voi sanoa löytäneen luonnon ja luontosuhteen uudella tavalla ja ikään kuin uudestaan. Korona-aikana lähiluonto ja sen merkitys on avautunut monille suomalaisille avarammin mahdollistaen luontokokemukset myös niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai mahdollisuutta liikkua luonnossa laajemmin. Kansallispuistoissa on käynyt ennätysmäärä uusia ja vanhoja luonnonystäviä.

Korona-aikana yhä useampi on kärsinyt valtavasta stressistä, kasvaneista mielenterveyden ongelmista sekä huolesta ja ahdistuksesta liittyen omaan ja läheisten toimeentuloon, arjen turvallisuuteen sekä tulevaisuuden näkymiin.

Samaan aikaan yhä useampi on löytänyt helpotusta arjen kuormitukseen ja ahdistukseen luonnosta. Luonnon rauhoittava, palauttava ja rentouttava vaikutus on kansan vanhaa viisautta, jota eletään nyt yhä enemmän todeksi hektisen maailmanrytmin ja valtavien muutosten keskellä.

Me suomalaiset voimme omilla päätöksillä ja omalla lainsäädännöllä vaikuttaa suoraan luontomme tulevaisuuteen. Luonto on kansakuntamme yhteinen perintö ja siitä huolehtiminen on meidän kaikkien vastuulla. Vastuuta kannetaan sekä yhdessä että jokainen meistä yksilöinä omien mahdollisuuksien mukaan.

Rohkaiseva viesti on, että meillä on mahdollisuus kääntää kehityksen suuntaa. Toimia on myös tehty jo tällä vaalikaudella, esimerkkinä luonnonsuojelun rahojen tuplaaminen ja heikentyneitä elinympäristöjä turvaavan uuden HELMI-ohjelman käynnistäminen.

Metsähallitus ja ELY-keskukset ovat jo päässeet kunnostus-, hoito- ja ennallistamistöihin metsissä, soilla, lintukosteikoissa, perinnebiotoopeilla ja rannoilla. Myös uusia luonnonsuojelualueita on hankittu niin metsistä kuin soilta.

Nämä ovat toivoa antavia konkreettisia tekoja suomalaisen luonnon puolesta. Mutta monimuotoisuutta ei turvata vain suojelulla, vaan kaikessa toiminnassa tulee huomioida vaikutukset luontoon.

Suurimmat paineet suomalaisen luonnon monimuotoisuuteen kohdistavat metsätalous, maatalous, rakentaminen sekä saastuminen ja ilmastonmuutos. Näitä kysymyksiä ratkotaan rakentavalla vuoropuhelulla ja ratkaisuja yhdessä etsien samalla huolehtien siitä, että myös taloudelliset kannusteet ohjaavat samaan suuntaan. Rakentaen, ei repien.

Korona-elvytyksen johtoajatuksena tulee olla yhteiskuntien muutoksen vauhdittaminen vähähiilisiksi ja luonnon monimuotoisuutta vahvistaviksi. Emme voi enää palata aikaan, joka perustuu fossiilitalouteen ja luonnonvarojen ylikulutukseen. Tarvitsemme ekologisen siirtymän.

Monimuotoisuuden kehityssuunnan kääntäminen on pitkäjänteistä työtä, siksi luonnonsuojelun riittävä rahoitus on turvattava myös tulevaisuudessa. Huoli elonkirjon kapenemisesta on myös noussut julkiseen keskusteluun aiempaa vahvemmin aina pääkirjoituksia myöten. Nyt on aika toimia.

Touko Aalto

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Jyväskylä

Krista Mikkonen

ympäristöministeri (vihr.)

Joensuu