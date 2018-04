Mielipidekirjoitus: "Ihah haa – taitaapi Mäki nyt lapsen edulla ratsastaa" – muuramelainen lastentarhanopettaja vastaa perussuomalaisten kaupunginvaltuutetulle

Hyvä Tapani Mäki, otatko vastaan moitteeni siitä, että mielipidekirjoituksesi (KSML 19.4.) sisältö ei vastannut otsikkoa? Kirjoituksesi "Varhaiskasvatusta kehitettäessä tärkeintä on lapsen etu" käsitteli sosionomien urakehitystä uuden varhaiskasvatuslaki esityksen valossa. Mäen mielipidekirjoituksen pääset lukemaan tästä.

Opettajamaisesti pilkon tekstiäsi selventääkseni, mistä närästyksesi johtuu. Tarjoilen faktoja – se auttaa moneen vaivaan.

Alla Tapani Mäen ajatukset ovat selvyyden vuoksi lainausmerkeissä ja kursiivilla, sitten seuraa kommenttini.

”Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on herättänyt keskustelua ja närästystä sosionomien osalta. Syytä tähän löytyykin ja asia vaatisi pikaisesti korjauksia. Esitys ei ensinnäkään tunnista sosionomien koulutusta ja heidän osaamistaan.”

Varhaiskasvatuslakiesityksessä tehtävänimikkeissä näkyisi koulutustausta: varhaiskasvatuksen sosionomi. Eikö tuo juuri tunnista sitä erityisosaamista sosiaalitieteissä, joka AMK-koulutuksen myötä saavutetaan.

”Se estää myös uralla etenemisen.”

Päiväkodinjohtajalla tulee olla opettajakoulutus kuten vaaditaan esimerkiksi perusopetuksen rehtorilta. Varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa painottavan toimintakulttuurin muutoksessa tarvitaan vahvaa pedagogista sisältöosaamista.

”Jos uusi varhaiskasvatuslaki toteutuisi, se lisäisi varmuudella työvoimapulaa.”

Uuden varhaiskasvatuslain keskiössä tulee olla lapsen edun ensisijaisuus; meillä on vahva päivähoitokulttuurin perinne jossa asioita on tarkasteltu työvoimapoliittisista lähtökohdista ja hoivaan painottuen. Eikö työvoimapula ole työttömyysongelmiin verrattuna positiivinen ja ratkaistavissa oleva ongelma.

”Lastentarhanopettajan ammattiin valmistutaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Nykyisin lastentarhanopettajaksi ovat kelpoisia varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien (AMK) lisäksi kasvatustieteen kandidaatit. Pätevyysvaatimukset ovat sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille samat eli vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatusopinnot. Valtioneuvoston asetuksen mukaan lastentarhanopettajan tutkintoon eivät kuulu opettajan pedagogiset opinnot.”

Lastentarhanopettajaksi valmistuva kasvatustieteiden kandidaatti ei suorita luokanopettajan tai aineenopettajan pedagogisia opintoja vaan 160 opintopisteen pedagogiset varhaiskasvatusopinnot; tutkinto on varhaiskasvatuksen opettajatutkinto. Tutkinto kokonaisuudessaan tähtää varhaiskasvatuksen tehtäviin kun taas sosionomin tutkinto tähtää sosiaalialan tehtäviin. Lastentarhanopettajan koulutus yliopistoissa on jatkumo alkuopetukseen jo opiskeluvaiheessa sillä esi- ja alkuopetuksen opinnot ovat yhteisiä lastentarhan- ja luokanopettajaopiskelijoille. Tutkinto suuntautuu kokonaisuudessaan pieniin lapsiin sisältäen esiopetuksen ja käsittää varhaiskasvatuksen opintoja lähes 90% . Lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavasta sosionomikoulutuksesta osuus on 27%.

”Varhaiskasvatusopinnot ovat molemmissa tutkinnoissa kasvatustieteen maistereiden ja tohtorien suunnittelemia.”

Asiantuntijat ovat varmasti huomioineet mihin tutkinnot ensisijaisesti tähtäävät: lastentarhanopettajien tutkinto varhaiskasvatuksen ja sosionomin sosiaalialan tehtäviin.

”Kumpikin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja niihin sisältyy saamieni tietojen mukaan muitakin opintoja tutkintojen kokonaislaajuuksien ollessa kandidaatilla 180 opintopistettä ja sosionomilla 210 pistettä. Lastentarhanopettajakelpoisella sosionomilla on keskimäärin 125 opintopistettä varhaiskasvatusopintoja.”

5.1.2018 Laurea: sosionomien lastentarhanopettaja kelpoisuuden tuottavat opinnot 60 op = varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 30 op, työharjoittelu 15 op ja opinnäytetyö 15 op.

Hensingin yliopisto: kasvatustieteenkandidaatin pedagogiset opinnot 160 op = kasvatustieteen perusopinnot 25 op, varhaiskasvatustieteen aineopinnot 50 op, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op, vapaasti valittavat 25 op ( esim. esi-alkuopetus, erityispedagogiikan opinnot).

”Esityksen mukaan pätevyysvaatimukset eivät muuttuisi. Erikoisen asiasta tekee se, että esityksessä pyritään tekemään keinotekoista jakoa korkeakoulutettujen välille, varsinkin, kun pätevyysvaatimukset pysyvät samoina eikä tälle jaolle ole edes tutkimuksellista näyttöä.”

Yliopistollisen lastentarhankoulutuksen suorittaneet sitoutuvat paremmin ammattiinsa kuin sosionomikoulutuksen suorittaneet (Onnismaa, Tahkokallio, Reunamo, 2016).

Yliopistollisen kasvatustieteenkandidaatin tutkinnon tiede- ja tietoperusta rakentuu kasvatustieteeseen ja ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutus sosiaalitieteisiin. Esityksessä pyritään ymmärtääkseni selkeyttämään tuota tosiasiaa.

”Esityksessä on myös kohta, jossa ehdotetaan, että ryhmässä tulee aina olla kasvatustieteen kandidaatti. On tärkeää, ettei tämä kohta päädy lakitekstiin, jotta alan työvoimapula ei lisäänny entisestään.”

Lapsen edun ensi sijaisuus edellyttää, että tämä kohta päätyy lakiin. Koulutus- sekä työvoimapoliittisin keinoin on turvattava toimintaedellytykset. Onko Jyvässeudun työvoimatilanne huono, kun avoinna oleviin paikkoihin on monta kymmentä hakijaa?

”Lakiesityksen mukaan varhaiskasvatusopinnot suorittanut sosionomi ei siis olisi enää kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen opettajana. Yleisessä tiedossa on, että sosionomitaustaisen lastentarhanopettajan kasvatustyö on laadukasta. Tämän on todentanut mm. Kuntatyöantajat.”

Nimikkeitä ja kelpoisuuksia ei tule sekoittaa keskenään.

Nykyiset ja siirtymäajankohtaan 31.7.2023 mennessä valmistuvat sosionomit säilyttävät lastentarhanopettajakelpoisuuden ja oikeuden opettaja nimikkeeseen. Lakiuudistuksen perusta rakentuu ajatukselle että tulevaisuus ja laatu – lapsen hyvinvointi – saavutetaan vahvasti kasvatustieteelliseen tutkimustietoon pohjaavan koulutuksen kautta.

Sosionomitaustaisten rinnalla työelämässä on vielä paljon opistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia joiden sitoutuneella ja laadukkaalla kasvatustyöllä olemme selvinneet tiukoista paikoista yhdessä; lastenhoitajia unohtamatta. Ei heidän kenenkään pätevyyttään tai osaamistaan ole tämän lainvalmistelussa millään tavoin kyseenalaistettu – kyseenalaistavia huomautuksia huudellaan jostakin sivusta. Nykyisillä kelpoisuusehdoilla ja säädöksillä meillä on päiväkodeissa henkilöstörakenne jossa on huomattavasti enemmän sosiaali- ja terveysalankoulutuksen saaneita kuin kasvatusalankoulutuksen saaneita. Tämä ei vastaa varhaiskasvatuksen tehtävien ja painopisteiden muutoksia esimerkiksi VakaVai-tutkimushankkeen todentamana. (Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista 18.12.2017)

”Esitys suorastaan estää sosionomin toimimisen päiväkodin johtajan tehtävissä, vaikka tutkintoon sisältyy johtajuusopintoja. Edes ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei riitä, vaikka se on maisteritutkinnon kanssa ylempiä korkeakoulututkintoja. Tämä estää sosionomeja etenemästä urallaan varhaiskasvatuksessa ja on selkeästi heitä syrjivää. Näin ei voi olla.”

Sosionomikoulutuksen johtamisopinnot kohdistuvat sosiaali- ja terveysalanjohtamiseen, ei pedagogiikan tai varhaiskasvatuksen johtamiseen. Sosiaalipuolella on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia edetä uralla.

”Selvää on, että molemmat tutkinnot ovat päteviä. Nyt tulee tunnustaa tosiasiat sekä ryhtyä kehittämään varhaiskasvatusta lapsen etu tärkeimpänä asiakohtana.”

Näin siis Tapani Mäki.

Selvää on että tosiasioihin pitää perehtyä ja pohjata niihin kirjoittaessaan myös mielipiteitä. Päiväkotien arjessa osataan hyödyntää erilaisia koulutustaustoja – parhaiten toimivat tiimit joissa nähdään erot mahdollisuutena ja työnjaot ovat selkeästi kaikkien tiedossa. Päteviä kaikki mutta eri osa-alueille painottuen; oman osaamisen tunnustaminen ja mahdollisuus sen hyödyntämiseen lisää työssä jaksamista.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen lapsen etu tärkeimpänä asiakohtana on kokonaisuus, johon liittyy monenlaisia asioita. Tilakysymykset ja niiden kaikinpuolinen turvallisuus, siivousmitoitukset, talonmiespalvelut, ruokahuolto ovat asioita jotka tulee myös ratkaista mutta ei varhaiskasvatuslailla.

Työvoimapolitiikka, koulutus ja taloudelliset resurssit ylipäänsä ovat arvovalintoja – nähdäänkö varhaiskasvatus tulevaisuuteen kantavana sijoituksena vai kulueränä, jonka minimoimiseksi ponnistellaan.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa on varmasti kohtia joiden kanssa kunnissa saadaan todella pähkäillä, mutta niinhän on aina uuden edessä – suurin virhe on jämähtää vanhoihin poteroihin maalailemaan uhkakuvia ja vaatimaan aikalisää. Peli on vihelletty käyntiin – nyt kentälle pelaamaan joukkuepeliä!

Suvi-Jaana Aho

Lastentarhanopettaja

Muurame