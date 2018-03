Mies ja nainen vai mies ja mies?

Joulukuussa vuonna 2014 homoavioliitot sallittiin, mutta silti moni pappi kieltäytyi vihkimästä esimerkiksi kahta miestä.

Mielestäni vihkiminen olisi pitänyt sallia jo aikaisemmin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Onneksi maailma ei ole enää mustavalkoinen niin kuin ennen, jolloin vain nainen ja mies saivat avioitua, ja kun mainittiin sana perhe, se tarkoitti miestä, naista ja lasta tai lapsia.

Jokaisella on tietenkin omia mielipiteitä asiasta, mutta se, että halveksuu kahta miestä tai naista, jotka ovat keskenään naimisissa, on outoa. Me kaikki olemme samanlaisia, ihmisiä, jotka elävät omaa elämäänsä omina itsenään.

Et todennäköisesti tietäisi, kuka vaikkapa viidestä henkilöstä on homo ja kuka ei.

Miksi homoavioliitoista tehdään niin iso asia? Miksi niistä pitää jutella tuhansilla nettisivustoilla, kuka hyväksyy ja kuka ei? Ja miksi kouluikäiset homoseksuaalit joutuvat todennäköisesti kiusatuiksi?

Näistä asioista on keskusteltu jo kauan, varsinkin netissä, kun ihmiset käyvät haukkumassa ja kertomassa mielipiteen ilman perustelua anonyymina.

Luulen, että ihmiset tekevät tätä, jotta he voisivat purkaa vihansa johonkin muuhun eli tässä tapauksessa homoseksuaalien haukkumiseen.

Jos sinulla on jotain sanottavaa homoista, sano suoraan ja perustele oman nimen takaa. Jokainen voisi hetkeksi pysähtyä ja miettiä, mitä haittaa homoista muka voisi olla.

Hanna Selkee

Mankolan yhtenäiskoulu 8B

Jyväskylä