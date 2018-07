Mihin tätä sotea oikein tarvitaan?

Juuri julkaistun brittiläisen tutkimuksen mukaan Suomen terveydenhuolto on nykyisellään parhaiden joukossa maailmassa. Lisäksi se on tuotettu kustannustehokkaasti ja on edullisinta.

Toki hyvässäkin järjestelmässä voi olla korjaamista vaativia puutteita. Tällaiseksi näyttää muodostuneen perusterveydenhuollon lääkäriin pääsyaika. Ongelma johtuneekin ennen kaikkea huonosta johtamisesta.

Esimerkiksi Jyväskylässä yritettiin saada avoterveydenhuollon johtajaksi lääkäriä, kun Jarmo J. Koski oli savustettu ulos. Seuraavaksi Ari Kukka pysyi vuoden. Sitten Esa Leppänen ei niinkään kauan ja lopuksi Ilkka Käsmä vain viikon ajan.

Käydessäni päivystämässä Saarijärvellä näin siellä useita, aikaisemmin Jyväskylän kaupungilla työskennelleitä lääkäreitä. Ei se ole peilin vika, jos naama on vino.

Sote-uudistusta voisi selventää seuraavalla vertauksella. Hyvin rakennetun ja käyttökustannuksiltaan edullisen talon katto vuotaa jostain nurkasta. Sen sijaan, että katto korjattaisiin, päätetään purkaa koko talo. Sitten aletaan suunnittelemaan uutta taloa. Suunnitelmasta ei päästä yksimielisyyteen vaan aloitetaan riitely, jossa torpataan kukin vuorollaan toisten suunnitelmat. Rahaa palaa eikä valmista tule.

Riitelijäthän tätä eivät itse maksa vaan sivustakatsojat eli veronmaksajat.

Jospa sittenkin korjattaisiin se katto vaikkapa seuraavaan tapaan:

Ensiksi liitetään lainsäädännöllä perusterveydenhuolto olemassa olevien sairaanhoitopiirien hoidettavaksi. Hallinnon kohdalla ei tule perustuslakiongelmaa, koska sairaanhoitopiireillä on kuntalain mukainen kuntayhtymähallinto jo nytkin.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinta poistuu. Perusterveyden lääkärikapasiteettia voidaan tasata alueellisesti ja lähetekäytäntöjä yhtenäistää ja paremmin valvoa. Päivystysjärjestelyt voidaan optimoida jne.

Nykyiset kunnille menevät valtionosuudet maksetaan suoraan sairaanhoitopiireille. Kunnat maksaisivat osuutensa väestömäärään pohjautuvalla kapitaatiokorvauksella.

Piirien sisäinen toiminta jaetaan tulosyksiköiksi, joita voidaan vertailla valtakunnan eri osien välillä ja näin otettaisiin parhaat käytännöt toiminnaksi.

Toiseksi kaikkien piirien potilastietojärjestelmät yhteen sovitetaan niin, että tarvittava tieto on saatavilla kaikkialla missä potilas on hoidettavana.

Kolmanneksi sovitaan harvinaisempien sairauksien hoidonkeskittämisestä ja kiireetön leikkaushoito keskitetään osaamiskeskuksiin.

Rahoitusta varten kaikki yhteiskunnan (valtio, Kela, kunnat) rahoitus suunnataan tähän toimintaan. Yksityisen toiminnan maksavat potilaat itse. Vakuutuspohjaisen hoidon vakuutetut maksavat vakuutusyhtiöiden kautta. Työnantajat ja työntekijät maksavat työterveyshuollon sairaanhoidon.

Sairaanhoitopiirit voivat halutessaan ostaa kilpailuttaen palveluja täydentämään omaa toimintaansa.

Edelleen näin vältetään sote-kiinteistöjen siirto erillisiin yhtiöihin, jotka laskuttavat tulevia maakuntia.

Keskussairaaloita on rakenteilla arviolta 2 miljardin euron arvosta. Yhtiön on lainoitettava tai rahastoitava tulevat korjausinvestoinnit. Tuleeko yhtiöistä uusi kunnallinen Senaatti-kiinteistöt, joka vuokrilla näivettää varsinaisen hoitotoiminnan?

Sote-uudistuksen kiirettä on perusteltu sillä, että kunnat ulkoistavat toimintaansa, jos valmista ei tule. Tämä voidaan estää lain muutoksella siten, että valtion osuutta maksetaan vain kunnan tai kuntayhtymän itse tuottamaan tai toisilta kunnilta ostamaan toimintaan.

Tuskinpa monikaan kunta palveluja alkaa omin varoin tuottamaan ulkoistamissopimuksilla. Esimerkiksi Länsi-Pohjan ulkoistukset olisivat jääneet toteutumatta.

Siis mitä lisäarvoa maakuntahallinto tähän tuo? Entä valinnanvapaus? Se on hieno sana. Mutta kun aletaan puhua valinnan mahdollisuudesta, ainakin puolet Suomesta jää sen ulkopuolelle. Poliittiset aikeet ja taustafirmojen lobbaus pitäisi unohtaa.

Koska valmista ei heti tule, on luvattu korjata puutteita sitten tulevina vuosina. Katsokaa millainen sosiaalilainsäädäntö meillä on, kun sitä on korjattu matkan varrella. Siitä tilkkutäkistä ei oikein kukaan ota selvää.

Minusta koko sote-suunnitelma joutaa ampua alas ja korjata tätä maailman parhaimpien joukkoon kuuluvaa järjestelmää.

Kari Jussila

hammaslääkäri

Jyväskylä