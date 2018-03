On sanottu, että maa on hyvinvointivaltio. Siellä on 2 000 asukkaan leipäjonot. Siellä hoidetaan vanhukset miten satutaan kerkiämään. Robotit hommataan heitä hoitamaan. Näin saadaan omantunnon rauha, että onhan se robotti vanhuksen kaverina.

Rakennetaan hehtaarihalleja kauppatiloiksi. Samalla syrjäseudun liikennettä vähennetään. Vaikka linja-autopysäkki on 100 metrin päässä, ei siitä kulje autoja, että pääsisi 20 kilometrin päähän pankkiin ja kauppoihin. Tällaiset yli 70-vuotiaat ihmiset, joilla ei enää ole oikeutta ajaa autoa.

Kuka tähän pystyisi vaikuttamaan, että tilanne paranisi?

Ja mistä päättäjät luulevat tulevan ne työpaikat ihmisille, kun robotteja lisätään? Antakaa ihmisten tehdä työtä, josta he saavat toimeentulonsa. Päättäjät paneutukaa työttömän, vanhuksen ja köyhän ihmisen tasolle.

Anja Nieminen

Jyväskylä