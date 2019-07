Mikä on hallituspuolueiden kanta lentoveroon?

Suomi ei aio edistää lentoveron käyttöönottoa, sanoo elinkeinoministeri Katri Kulmuni (KSML 2.7.). Toisaalta on uutisoitu paljon hallituksen halusta EU-puheenjohtajuuden aikana panostaa hiilineutraaliin maailmaan.

Mielestäni tässä on ristiriita. Lentoliikenne lisääntyy kovaa vauhtia, esim. Helsingin lentoasemalle palkataan kymmeniä uusia virkailijoita palvelemaan lisääntyvää matkustajatulvaa.

Ilmastonmuutos on kaikkien mielissä kansainvälisestikin, mutta ihmettelen miksi vuonna 1944 tehtyä sopimusta lentoliikenteestä ei voida ottaa edes keskusteluun. Tuntuu, että se on Pyhä Tabu. Kertokaa minulle yksinkertaiselle tavikselle. No, onhan ydinaseiden hävittäminenkin vaikeaa.

Kaikesta muusta kansalaisen toiminnasta puhutaan: sähköajoneuvoista, lihansyönnistä, metsien käytöstä, jopa mehupilleistä. Lihan kasvattaminen tuottaa CO2-päästöjä, mutta olisi mukava nähdä asiantunteva tieteellinen vertailu esimerkiksi siitä, kuinka paljon lihaa pitäisi syödä, että CO2-päästöt olisivat yhtä suuret kuin henkilön Kaukoidän- tai Amerikan-lennoilla. (Jätetään nyt eläinten tappamisen ja lihansyönnin eettiset ongelmat huomiotta.) Luulen, että lihaa pitäisi ahmia todella paljon.

Vapaa ja halpa lentäminen ovat mielestäni kädenojennus hyvinvoivalle väelle enemmän kuin vähempiosaisille.

Haluaisin tietää, ovatko hallituksen muut ministerit ja puolueet yksimielisesti samalla linjalla kuin ministeri Kulmuni.

Valtioiden ja yksityisten kansalaisten on hyvä pohtia ympäristöasioita.