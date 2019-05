Mikä on kielen ja kuulovamman suhde?

Kun perheeseen syntyy kuuro tai kuulovammainen lapsi, perheen kohtaama todellisuus on sekamelska. Vanhemmat tulevat uuteen tilanteeseen oman henkilöhistoriansa kanssa ja heidän on tehtävä isoja päätöksiä lapsensa parhaaksi.

On kyse kuulovammasta ja siihen sopeutumisesta sekä siitä, mitä kieltä lapsen kanssa käytetään. Vanhemmat kokevat epävarmuutta ja voimiensa rajallisuutta näiden kysymysten äärellä, sillä tarjolla oleva tieto näyttäytyy heille monimutkaisena ja ristiriitaisena. Palvelujärjestelmä on hajanainen eikä aina tunnista tilanteen moniulotteisuutta.

Aihepiirin sekava terminologia ei auta laajan kokonaisuuden ymmärtämistä.

Vanhentunutta kuurojen opetuksen, erityisopetuksen, audiologian, lingvistiikan jne. termistöä on jäänyt elämään, joten termien yhteensovittaminen on vaativaa ammattilaisillekin. He katsovat lasta oman erityisalansa näkökulmasta, mutta termien selittämiselle ei aina ole aikaa. Kohteena oleva lapsi on oma itsenäinen itsensä, jonka tarpeita on tuettava maksimaalisesti – tähän kasvatustehtävään kaikki perheet eivät koe saavansa riittävästi tukea esimerkiksi asuinpaikkansa vuoksi.

Tuo kuvaus perustuu Kuurojen Liiton työntekijöiden monivuotiseen kokemukseen kuurojen ja kuulovammaisten lasten vanhempien neuvonnassa.

Terminologiapulmien selitys on luonnollinen: kuurojen ja huonokuuloisten joukko on aina kirjava, sillä yhtä aikaa on huomioitava sekä kuulovamman aste että käytössä olevat kielet. Mainituista kahdesta tekijästä muodostuu koordinaatisto: osa henkilöistä on täysin kuuroja, osa kuulee jonkin verran voimakkaita ääniä, osa saattaa erottaa myös sanoja tai puhetta.

Kielen näkökulmasta tarkastellaan usein kahta kieltä: osalla äidinkielenä on viittomakieli ja sen rinnalla toisena kielenä puhuttu kieli kuten suomi tai ruotsi, osalla taas äidinkielenä on puhuttu kieli ja sen tukena mahdollisesti jokin kommunikaatiokeino. Tärkeintä olisi näiden tekijöiden yhteisvaikutus – kyseessä ei välttämättä ole vastakkainasettelu.

Kielen ja vamman välisen suhteen ymmärtäminen on osoittautunut vaikeaksi, vaikka yhteiskunta on moninaistunut. Palveluissa moninaisuutta ei kuitenkaan vielä huomioida.

Viittomakielisen kuuron henkilön elämässä kieli ja vamma ovat luonnollisesti yhteenkietoutuneita. Hänen tarpeensa nousevat kielen ja vamman yhteisvaikutuksesta, mutta palveluja haettaessa tarjolla on usein edelleen vain vammaan liittyvä tuki. Kieli on meille kaikille välttämätön kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin edellytys.

Viittomakielisten kuurojen vuosikymmenien kokemus syrjinnästä on selitys sille, että Kuurojen Liitto tukeutuu oikeusperustaiseen ajatteluun ja nostaa niin usein esiin yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeudet.

Syrjinnän kokemus vaikuttaa syvällisesti vuosien jälkeenkin, ja siksi monet aikuiset kuurot maailman muuttumisesta huolimatta samaistuvat vahvasti esimerkiksi kuulovammaisten lasten mahdolliseen ulkopuolisuuden tunteeseen.

Lasten vuoksi pidämme tärkeänä, että rakentaisimme yhteisen käsitteistön ja ymmärryksen siitä, miten moninaisesta ryhmästä kyse. Lasten vuoksi on hyväksyttävä myös ymmärrys siitä, että vammaton, kuuleva henkilö ei voi tietää, miltä tuntuu elää kuurona. Siksi kuuroa henkilöä itseään on kuultava yhdenvertaisesti.

Kuurojen kokemus on, että viittomakieli takaa kuuron tai eriasteisesti kuulovammaisen lapsen oikeuden täysimääräiseen vuorovaikutuksen ja osallistumiseen yhteisöissään.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on ensimmäinen kansainvälinen asiakirja, jossa tämä oikeus tunnustetaan. Sopimus velvoittaa myös Suomea katkaisemaan vammaisia syrjivän kohtelun, jota kuurotkin yhä kokevat. Vammaissopimus edellyttää toki myös muiden yksilöllisistä tarpeista nousevien kommunikaatiokeinojen tarjoamista.

Lasten vuoksi meidän aikuisten on opittava tekemään yhteistyötä. Siten voisimme kehittää sellaisia toimintamalleja, jotka tukevat perhettä ja sitä kautta lasta: nykyistä moniammatillisempi tiimityö kuulokeskusten verkostoissa, viittomakielen ja kommunikaatiokeinojen opetuksen järjestelmän kehittäminen sekä perheille suunnatut palvelut, joilla tuetaan heidän jaksamistaan.

Nyt tuhlaamme lasten ainutkertaisia kasvun vuosia siihen, että ratkomme perheiden kohtaamia ongelmia yksitellen kuntatasolla ympäri Suomea.

Markku Jokinen

toiminnanjohtaja

Pirkko Selin-Grönlund

erityisasiantuntija

Kuurojen Liitto ry