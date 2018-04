Mikä ratkaisi Mestiksen finaalit?

Olen seurannut KeuPan mestispelejä neljä kautta tekstitv:stä ja lehdistä. Lauantaina 14.4. olin paikalla 5. finaalissa KeuPa–TuTo Hockey. Kauden KeuPan pelin gloria, mestiskulta, sekä juuret: koti, koulu ja urheilu innostivat Keuruun jäähalliin.

Pelissä nähtiin hienoja elementtejä. KeuPa vei kaksi erää peliä. Sen nopeus, vartiointi, taklaus, hyökkäys- ja puolustuspeli toimivat hienosti. Koko joukkue pelasi taitavasti ja varmasti. Yhteispeli toimi, kunto oli rautaa, sisu ja taistelu tikissä. KeuPan pelin etiikka, kunnioitus ja moraali olivat kohdallaan, mutta kolmatta erää vei vieras. Peli oli tiukkaa loppuun asti ja ratkesi vasta ajassa 59,52. Tulos 3–1.

Ottelun syke, taso ja tunnelma kiehtoivat. Ensi kauden yleisötavoite olisi nostettava yli tuhanteen per ottelu.

Mestiksen 6. finaalin seurasin suorana TV2:sta. Mestiksen mestaruus KeuPa HT:lle otteluvoitoin 4–2.

Miksi finaalisarja kypsyi KeuPan kruunuksi? Joukkue petrasi koko sarjan ajan peliään. Sen kantti ja kunto piti hallitusti erikoistilanteissa kuten alivoimissa. Joukkue on nuori, lahjakas ja kunnianhimoinen. Joukkuehenki on rautainen. On kovuutta, mutta myös huumoria.

Jatkoeräkin kertoo, että ottelu oli loppuun asti tasainen, tiukka ja jännittävä, huikea supertrilleri! Kahdensadan keuruulaisfanin kannustus antoi potkua KeuPan voitolle ja Mestis-kullalle. Kiitos kaupungille fani- ja joukkuekannustuksesta! Harkintaa, taitoa ja onnistumista Keuruun jäähallihankkeelle!

Lasse Rönkä

Joutsa