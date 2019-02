Miksi Hippos-tietoa salataan Jyväskylässä?

Projektipäällikkö Kari Halisen ja elinkeinojohtaja Anne Sandelinin mukaan (KSML 29.1.) Jyväskylän Hippos2020-hanke etenee kohti maalia. Kirjoitus keskittyy pääosin ns. konsessiosopimukseen. Se sisältää liikuntapalvelujen ostoon liittyviä yksityiskohtia.

Hankkeeseen kuuluu myös Hippos2020:n hallinnointiin kaavaillun kommandiittiyhtiön yhtiösopimus ja sen osakassopimus. Näistä on oltu hiirenhiljaa. 200–300 miljoonan euron hankkeissa nämä sopimukset ovat tärkeitä. Halinen ja Sandelin voisivat avata myös nämä sopimukset julkisuudessa.

Kuinka moni valtuutettu on huomannut, että osakassopimus on osittain salainen? Kun kunta ja kuntalaiset ovat sopimuskumppanina, sopimus pitää avata, vaikka normaalissa liike-elämässä salaus on mahdollista, jopa tarpeellista.

Samoin tulee avata kommandiittiyhtiön lopulliset osakkaat sekä se, mitkä tahot ovat mainitun yhtiön vastuualaisena osakkaana toimivan osakeyhtiön osakkaita.

Onko kaupunki myös osakeyhtiön osakas? On tärkeää selvittää kaupungin vastuut ja taloudelliset riskit, jotka tulevat omistusten kautta. Nämä tulee käydä läpi ennen lopullista päätöstä. Toivotaan, että Halisen esille tuoma partnerien innovointikyky ei tuo yllätyksiä.

Valtuusto on koolla 4.2. ja nyt on kysymysten aika. Kaupunki on Hippos-yhtiön äänetön yhtiömies, mutta valtuutettujen kannattaa pitää asiasta ääntä.

Kari Halttunen

Jyväskylä