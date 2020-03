Miksi Saarenmaan lapset piti siirtää kiireellä?

Kaupunki järjesti 27.1. Saarenmaan koululla kuntalaistilaisuuden, jossa käytiin paljon keskusteluja, mutta avoimia kysymyksiä jäi yhä paljon.

Me kaikki tunnemme varmasti henkilöitä, jotka oireilevat kouluissa, mutta ei heidän tähtensä ole oppilaita siirretty muualle. Miksi siis Saarenmaalla on päädytty näin radikaaliin ratkaisuun? Ei ole lapsen edun mukaista, että heidät siirretään kesken lukuvuoden toisaalle, kun kerran kylällä on oma koulu, jonka toiminnassa tai kunnossa ei edelleenkään ole osoitettu olevan epäkohtia.

Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti viime kevään kokouksessaan antaa jatkoaikaa koululle ainakin lukuvuoden loppuun, jolloin oppilaille olisi vielä järjestetty kevätjuhla omassa koulussa ja lukuvuosi olisi saanut arvoisensa päätöksen.

Mutta sitten pidettiin budjettikokous, jonne sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo toi vahvistamatonta tietoa koulun sisäilmaongelmasta. Tieto vaikutti äänestystulokseen koulun lakkauttamisen puolesta.

Tämäkään ei vielä riittänyt, vaan päätettiin siirtää Saarenmaan koulun oppilaat kesken lukukauden Savulahteen. Ilmoitus siirtymisestä tuli perheille joulukuussa, ja heti loppiaisen jälkeen alkoivat kyyditykset Savulahteen.

Lapset kuljetetaan ensin Saarenmaan koulun pihaan, jossa seisovat suljetun koulun pihalla odottamassa yhteiskyytiä Savulahteen, ja sama rumba iltapäivisin. Osa oppilaista tulee koululle linja-autolla, osa haetaan taksein kotoa. Taksikyytien ajat vaihtelevat paljon, samoin kyydittäjät, mikä ei todellakaan lisää lasten turvallisuuden tunnetta. Pahimmillaan oppilas haetaan kotoa tuntia ennen kuin yhteiskyyti Saarenmaan koululta lähtee Savulahteen klo 8.30.

Savulahdessa oppilailla on myös odotustunteja, jolloin he joutuvat odottamaan tunnin ennen oppitunnin alkua. Lasten koulumatkat ovat jo nyt pidentyneet paljon. Kun aiemmin Saarenmaalla koulu alkoi pääsääntöisesti 8.30 ja loppui 12.30, nyt lapset ovat tien päällä jopa 7.40 alkaen ja kotona iltapäivisin n. klo 14.

Olemme kyselleet perheiltä, miten siirto Savulahteen on lasten mielestä sujunut.

Savulahdessa ei pääse metsään leikkimään. Sisältä koulu on ihan kiva, mutta Saarenmaalla on enemmän tekemistä ulkona. Musiikkiluokan välineistö saa kiitosta, mutta välituntien tekemättömyys tympii. Kuljetukset ovat iso miinus. Hyppynaruja ei saa viedä ulos, koska ne likaantuvat. Omaa luokkatilaa ei ole, vaan lapset opiskelevat monitoimitilaksi nimetyssä aulassa, joka on rauhaton ja meluisa.

Olemme järkyttyneinä seuranneet tätä ajojahtia ja tapaa, jolla kyläkoulumme toiminta saataisiin loppumaan. Terveydenhoitajan mukaan yksikään lapsi ei ole koulussa oireillut, henkilökunta kylläkin, mutta kuten tiedämme, ihmiset oireilevat monin eri tavoin ja eri syistä.

Sekä THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa, joka on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa, että myös MTV3:n uutisissa vastikään todetaan, että koulun sisäilman laatua ei voi luotettavasti arvioida sen perusteella, miten oppilaat, tämä koskee varmasti myös opettajia, oireilevat.

Ennenkuulumatonta on, että pelkkien epäilyjen tähden koko koulu on nyt suljettu ja lapset kuljetetaan Savulahteen!

Emme todellakaan tahdo, että koulussa kukaan sairastuu, emmekä pelkkiä seiniä ylläpitää. Mutta tapa, jolla tämänkin koulun kohtalo ratkaistaan, on täysin väärä, emmekä voi tälläistä hyväksyä. Oppilasennuste on edelleenkin nousujohteinen, ja koulu pysyy ajan muutoksissa mukana. Peruskorjauksen tarvettakaan ei ihan heti ole. Kuntokartoituksen mukaan (joka on tehty 2017) peruskorjauksen tarve on vasta 5–8 vuoden päässä.

Me toivomme nyt teiltä hyvät päättäjät löytyvän viisautta ja rohkeutta vastustaa tätä järjetöntä suunnitelmaa, jota ollaan toteuttamassa koulumme ja koko kylän olemassaolon lakkauttamiseksi, sillä koulun lakkauttaminen vaikuttaisi merkittävästi koko kylämme yhteisöllisyyteen. Koulu on kylämme sydän, jonne kokoonnutaan kevät- ja joulujuhliin, myyjäisiin, kesätapahtumiin, harrastuksiin.

Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus käydä omaa lähikouluaan, kun sellainen kerran kylällä on.

Kyläkoulumme ja koko kylän puolesta,

Jaana Valkonen

sihteeri

sekä muut Saarenmaan-Vertaalan Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet