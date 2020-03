Miksi Suomi vähentää koronatestauksia?

Ihmetystä on herättänyt koronavirus-info, jota THL on tarjoillut lehdistötilaisuudessaan sekä ohjeistuksessaan terveydenhoitoviranomaisille.

Maailman johtavan terveysjärjestön WHO:n viesti sen sijaan on selvä. WHO:n mukaan on oleellista testata, löytää tapaukset ja eristää kantajat. Ja etsiä kontaktoituneet henkilöt, tunnistaa tartuntaketjuja. Tällä toiminnalla säästetään ihmishenkiä.

Ydinsanoma on: Jotta voi taistella, pitää tuntea ja tunnistaa vastustajansa. Eli testata. Tämän taudin leviämistä ei voida estää mutta sitä voidaan kontrolloida ja hidastaa.

Perjantaina 13.3. Terveyden ja Hyvinvoinnnin laitos, THL, ohjeisti perusterveydenhuoltoa sekä erikoissairaanhoitoa rajoittamaan testaamista. Nyt testataan vain niitä kansalaisia, jotka tulevat vaikeiden oireiden kanssa erikoissairaanhoitoon.

Kriteereinä ei ole enää selkeät sairauden oireet ja pandemia-alueelta palaaminen tai testillä vahvistetun taudinkantajan lähikontakti. Eli olemme nyt tilanteessa mistä WHO varoittaa. Emme tiedä kuka virusta kantaa emmekä osaa silloin estää mahdollisia jatkotartuntoja.

Lieväoireinen kantaja ei myöskään itse tiedä sairastavansa viruksen aiheuttamaa tautia. Nyt saataneen aikaiseksi tilanne, jossa parin päivän päästä näyttää siltä ettei meillä tauti etenisi vaikka kyse on siitä, ettei testejä tehdä.

Vaikka voi näennäisesti näyttää siltä ettei Suomessa tautitapausten lukumäärä enää oleellisesti kasvaisikaan, tartunnat tulevat lisääntymään. Epidemia on alkamassa, sitä ei voi estää, sanoo myös WHO.

Suomessa leviämisen vauhti vielä on ollut muuta Eurooppaa nopeampaa. WHO on nähnyt maailmanlaajuisen seurantansa perusteella että oikeilla ja nopeilla toimenpiteillä epidemiaa voidaan hidastaa ja kontrolloida.

Miksi Suomen asiantuntijaorganisaatio, THL ei seuraa ja toimi WHO:n ohjeiden mukaan? WHO kerää 24/7 tuntia viikossa sitä kokemusta ja tietoa minkä uuden viruksen eteneminen eri maissa tuottaa. Miksi tämä tieto ei kelpaa meidän THL:lle? Miksi Covid19-viruksen testaaminen ja aktiivinen haku lopetetaan juuri nyt?

Anne Parkkonen

yhteiskuntatieteiden maisteri

Jyväskylä