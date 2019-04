Miksi hävittäjä- hankintaa ei arvostella?

Hävittäjähankinnoista ei keskustella asiantuntevan kriittisesti. Puolustusvoimat toimivat Suomessa sisäisten voimasuhteidensa mukaan itseohjautuvasti, koska poliitikot eivät käytä valtaansa asiantuntevasti kuten pitäisi.

On erittäin epätodellista, että mikään taho uhkaisi Suomea aseellisesti ellemme itse asetu ulkopuolisen konfliktin osapuoleksi. Mikäli todellinen uhka olisi olemassa, niin eikö pitäisi investoida ilmatorjuntaan eikä hävittäjiin? Hävittäjien hankinta on aseteollisuuden, USA:n ja Naton toiveiden mukaista.

Lopullinen päätös uusista hävittäjistä tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen ensimmäinen merkittävä tehtävä oli valmistella ja lähettää tietopyynnöt Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustushallinnoille. Näitä pyydettiin ohjaamaan Suomen esittämä tietopyyntö edelleen oman maansa monitoimihävittäjiä valmistavalle teollisuudelle.

Miksi maailman parhaita hävittäjiä valmistava naapurimaamme Venäjä ei ole tarjouskyselyssä mukana?

Kysymys on Venäjä-vastaisten mielestä absurdi. Kysymys on oleellinen puolueettomuuttamme ja turvallisuuttamme ajatellen!

Uusien hävittäjien hankintahinnan on etukäteen arveltu olevan 5–10 miljardin euron luokkaa. Suomen puolustusmenot ovat vuonna 2019 valtion budjetissa 3,1 miljardia.

Puolustushallinnossa on toistaiseksi oltu hiljaa siitä, että uusien koneiden koko elinkaarikustannus, siis niiden käyttö-, huolto- ja päivityskulut ovat moninkertaiset hankintahintaan nähden.

Uudet hävittäjät maksavat elinkaarensa aikana arviolta 20–30 miljardia euroa hankintahinnan päälle. Jos hävittäjien kokonaiskustannuksiksi käyttöaikana arvioidaan 40–50 miljardia, niin onko siinäkään vielä kaikki? Tuskin on.

Suomen valtionvelka vuoden 2019 lopussa on noin 109 miljardia euroa. Valtion kokonaisbudjetti asettuu noin 55 miljardiin euroon, eli hävittäjähankinnan kokonaisvaikutus on samaa luokkaa tai jopa suurempi. On todella hämmästyttävää, etteivät päättäjät ole hankintaa ennalta kyseenalaistaneet.

Hävittäjähankinta kurjistaa ja velkaannuttaa Suomen vuosikymmeniksi. On absurdia, että näin kallis hanke toteutettaisiin vain epätodellisten, kuvitteellisten pelkojen tai ulkopuolisten tahojen toivomusten perusteella.

Risto Ahonen

viestintäsuunnittelija

Jämsä