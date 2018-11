Miksi minä haluan kuulua kirkkoon

Pappi saapuu hautajaisiin ja tuo tullessaan rauhan. Hän puhuu kauniisti kertoen äidistäni, jonka maallinen taival on päättynyt. Sanat hivelevät sukulaisten ja tuttavien mieliä.

Istumme Mäntykankaan kappelissa ja muistelemme rakasta vaatimatonta äitiä ja mummoa turvallisessa seurakunnan ilmapiirissä. Musiikki tuo iloa ja keventää ja syventää yhteistä kokemustamme. Yhdessä rukoileminen helpottaa kaipausta.

Äidin siunaaminen antaa uudenlaista uskoa elämän jatkumiseen.

Poikani kastetaan 14-vuotiaana hänen omasta pyynnöstään. Edessä on rippileiri Vesalassa yhdessä luokkatoverien ja ystävien kanssa. Äitini ja ystäväni ovat kummeina paikalla, muutoin on läsnä vain pappi. jonka johdolla pieni kastetilaisuus saattaa lapseni kirkon jäseneksi

Nyt lapseni valitsee itse ja saa kirkon jäsenyyden ja oikeuden ripille pääsyyn.

Serkkuni tytär menee naimisiin. Nuoret ovat varanneet vihkikirkoksi itselleen muistorikkaan ja tärkeän kotikirkkonsa. Pappi puhuu avioliiton merkityksestä, kysyy tärkeät kysymyksensä ja julistaa nuoret aviopuolisoiksi. Olemme kaikki taas toivoa täynnä, kun poistumme kirkosta valkoiseen pukeutuneen morsiamen ja ylpeyttä ja onnea hehkuvan sulhasen perässä mahtavan musiikin pauhatessa.

Tässä kolme tavallisen seurakunnan jäsenen tärkeää ja merkityksellistä tapahtumaan kirkon yhteydessä. Juuri näistä syistä, siunaaminen, kaste, konfirmaatio, vihkiminen, haluan olla kirkon jäsen edelleenkin, vaikka kirkkoamme moititaan monesta syystä ja itsekin kuulun kriitikoihin aika ajoittain.

Kritiikistä huolimatta kirkon työssä on paljon hyviä asioita. Kirkko tekee merkittävää kehitysapu- ja muuta auttamistyötä sekä muualla maailmassa että omassa kotimaassamme. Maahanmuuttajien vastaanottotyössäkin evankelis-luterilainen kirkkomme on ollut aktiivinen.

Kirkollisveron maksamisen myötä voin olla helpolla tavalla tekemässä hyvää työtä.

Suomalaisten suurelle enemmistölle on tärkeää se, että olemme evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä kuten vanhempamme ja isovanhempamme ovat olleet. Meille on tärkeää, että lapsemme kastetaan, konfirmoidaan ja vihitään kirkon piirissä heidän itse sitä halutessaan. Meille on tärkeää, että sukulaisemme, ja sitten vuorollaan meidät itsekin, siunataan ja saatetaan lepoon siunattuun maahan. Joulukirkkoon haluaa moni mennä kuulemaan lapsuudesta asti tuttua tarinaa.

Evankelis-luterilaisen kirkon merkitys on edelleen suuri meille tavallisille suomalaisille, jotka ehkä emme juuri muulloin kirkossa käy kuin kirkollisten toimitusten yhteydessä.

Kirkkovaltuustoissa ja –neuvostoissa sekä alueneuvostoissa pitäisi olla ihmisiä, jotka ovat tavallisen kirkon jäsenen puolella. Kirkko ei ole vain niin kutsuttujen oikeiden uskovaisten yhteisö, vaan koko kansaa yhdistävä instituutti, jonka rakentamisessa me kaikki tavalliset ihmiset olemme tarpeen sekä veronmaksajina että kirkon ylläpitäjinä.

Käytäthän äänesi seurakuntavaaleissa.

Leena Ruotonen

seurakuntavaaliehdokas

Jyväskylän seurakunta