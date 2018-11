Miksi nuorilla ei ole tilaa?

Toimitilat Keltinmäen nuorisolle Jyväskylässä ovat vuosia olleet kirjaston alakerrassa. Niitä on remontoitu useasti ne ovat olleet suljettuina kovin usein. Myös aukioloajat olivat varsin lyhyet ottaen huomioon nuorten tavat hengailla yhdessä.

Nyt tilat on kokonaan suljettu – virkamiespäätöksellä, ilman mitään poliittista käsittelyä missään päätöksentekoelimessä! Miksi ja millä valtuutuksella?

Keltinmäen koululla ”Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa” -tilaisuudessa ihmeteltiin nuorisotilojen sulkemisesta. Nuorisotoimen edustaja kertoi, kuinka ”me olemme niin päättäneet” ja kuinka nuorisotoimi toteuttaa työtään Kilpisen koululla, ei siis Keltinmäessä.

Hyvä tilaisuus korosti, kuten kaupungin strategiakin, asukkaiden osallisuutta, kuulemista ja näkemysten huomioimista. Silti esimerkiksi nuorisotilan sulkemisesta ei ole käyty minkäänlaista keskustelua asukkaiden eikä meidän päättäjien kanssa.

Näennäisosallisuus ei meitä asukkaita tyydytä eikä nuorisotilan sulkemisesta löydä järkeä vaikka yrittäisi. Kaupungin omistama nuorisotila pidetään kiinni ja nuoret notkuvat ulkona kauppojen, bussikatosten yms. suojissa.

Oletus lienee, että nuoret menisivät koulun jälkeen illalla takaisin Kilpisen koululle iltaansa viettämään. Matkaa on – onko intoa kävellä tai rahaa ajella linkillä?

Huhtikuusta asti nuorisotila-asiaa kyselleenä pyysin selvitystä moisesta menettelystä meille kolmelle alueen asukasyhdistykselle – viimeisin vastaus on, että tilaisuuteen marraskuussa tulee erillinen kutsu eri asukasyhdistyksille ja myös asukkaille, kun ”käytännön asiat on sovittu”. Tilaisuuteen kutsutaan ”tilapalvelun edustaja ja virkamiehet, joilla on alueella palvelua”.

Onko jonkun viranhaltijan mielestä osallisuus siis sitä, että ”ilmoitetaan, kun on saatu asiat sovittua”? Oikeasti osallisuus on jotain aivan muuta! Edellytän oikeaa osallisuutta meitä asukkaita kohtaan.

Tuulikki Väliniemi

vpj., Keltinmäen asukasyhdistys

kaupunginvaltuutettu (sd.)

kaupunginhallituksen jäsen

seurakuntavaaliehdokas

Jyväskylä