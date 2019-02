Ministeriö jarruttaa Keski-Suomen kehitystä

Keski-Suomessa on ajettu jo yli 20 vuoden ajan tekniikan alan koulutusta. Opetusministerit ovat vaihtuneet, mutta maakunnan hyvin perusteltu hanke ei ole edennyt.

Tekniikan alan yliopistokoulutuksen puuttuminen näkyy monessa asiassa. Keski-Suomessa on lähes puolet vähemmän diplomi-insinööritutkinnon (DI) suorittaneita väestöstä kuin niissä maakunnissa, joissa on DI-koulutus. Tekniikan alan DI-osaajista on pula Keski-Suomessa sekä pk-yrityksissä että suurissa yrityksissä.

Tilastokeskuksen vuoden 2018 tilastojen mukaan Keski-Suomessa tutkimus- ja kehitysmenot (t&k) suuntautuvat 57 prosenttisesti julkisiin hankkeisiin. Yritysten osuus oli vain 43 prosenttia. Vastaavasti maakunnissa, joissa on tekniikan koulutusta, painotus on selkeästi yritysten t&k-toiminnoissa.

Yritysten osuudet ovat Pohjanmaalla 87, Pohjois-Pohjanmaalla 74, Pirkanmaalla 67, Uudellamaalla 67 ja Etelä-Karjalassa 57 prosenttia. Tämän näkyy myös kyseisten maakuntien elinvoimaisuudessa.

Suomeen on muodostettu tekniikan alan yliopistojen FItech-verkosto, johon tekniikan alan yliopistot kuuluvat. Samoin lääketieteelliset yliopistot muodostavat oman verkostonsa. Näissä verkostoissa on mukana kahdeksan yliopistoa, mutta Jyväskylän ja Lapin yliopistot ovat niiden ulkopuolella. Tämä näkyy opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) resurssien ohjauksessa.

Kokoomuslainen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on jakanut lähes 50 miljoona euroa vuonna 2018 ict-alan, tekoälyn ja Sote-it:n lisäkoulutukseen eri maakuntien työvoimapulaa helpottamaan. Ministeri ei ole huomioinut Keski-Suomen koulutustarpeita riittävästi. Jaetusta 50 miljoonan euron potista Jyväskylän yliopistolle on kohdennettu 400 000 euroa eli alle yksi prosentti.

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurin informaatioteknologia-alan (it) kandikouluttaja 20 prosentin osuudella – joka viides it-kandi valmistuu Jyväskylästä. Alle yhden prosentin rahoitusosuus esimerkki OKM:n suhtautumisesta Keski-Suomen kehittämiseen.

Keski-Suomessa on tuhannen it-alan osaajan tarve julkisella sektorilla (muun muassa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus ja Kela) sekä alueen neljässä sadassa yrityksessä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta linjasi 2017, että Keski-Suomi kuuluu positiivisen rakennemuutoksen alueeseen ja linjasi Jyväskylän yliopistolle mahdollisuuden päästä Turun tapaan mukaan tekniikan alan koulutusverkostoon. Tämä ei ole painanut OKM:n koulutus- ja rahoituslinjauksissa.

Eduskunnan päätöksessä todettiin: ”Osaavan henkilöstön puute on kuitenkin keskeinen este kasvulle, ja etenkään yliopistokoulutettuja tekniikan osaajia ei ole riittävästi. Keski-Suomen osaamistarpeisiin voitaisiin kuitenkin vastata tekniikan alan verkostomaisella yliopistoyhteistyöllä edellä mainitun Lounais-Suomen toimintamallin mukaisesti. Olemassa olevien yliopistoyksiköiden osaamista voitaisiin näin hyödyntää myös varsinaisen toimintapaikkakunnan ulkopuolella, mikä vastaisi myös korkeakoulujen opetusyhteistyön edistämistä koskevan hallituksen esityksen tavoitteita.”

OKM:n tulee julkisia varoja jakaessaan suhtautua tasapuolisesti eri maakuntien kehittämiseen. Ministeri Grahn-Laasosen tulee ottaa Keski-Suomen tarpeet uudelleen harkintaan ja kohdentaa rahoitusta Keski-Suomen maakuntaliiton, Keski-Suomen Kauppakamarin ja ely-keskusten puoltamaan ict-alan akuuttiin koulutustarpeeseen.

Mauri Pekkarinen

maakuntavaltuuston pj. (kesk.)

eduskunnan I varapuhemies

Petri Neittaanmäki

maakuntahallituksen jäsen (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Pekka Neittaanmäki

tietotekniikan professori

Jyväskylä