Ministerien kannettava vastuu töppäilyistään

Kansanedustaja

Hallitus on sekoillut moneen otteeseen koronakriisin hoidossa ja tiedotus on ollut matkan varrella monista asioista täysin ristiriitaista, puutteellista ja jopa suorastaan valheellistakin.

Muissa maissa ministerit olisivat vastaavissa tapauksissa kantaneet poliittisen vastuunsa ja itse eronneet. Mutta ei Suomessa! Täällä epäonnistuneet ja suuria virheitä tehneet vastuuministerit istuvat kuin tatit paikallaan. Punavihreä valtamediakin on aivan viime päiviin saakka vain silotellut hallitusta rankoista virheistä huolimatta.

Lehdistön ja muun median pitäisi olla vallan vahtikoira ja nostaa aktiivisesti esiin vallankäyttäjien, erityisesti hallituksen, tekemiä virheitä ja epäkohtia. Ja muualla maailmassa media näin toimiikin. Mutta ei Suomessa! Täällä punavihreä media on ollut koko nykyhallituksen ajan ennemminkin valtaapitävien kiltti puudeli, sylikoira.

Vielä maaliskuun 4. päivä hallitus kertoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) suulla, ettei Suomessa ole koronavirusepidemiaa ja siksi tartuntariski on pieni.

Hyvin pitkään matkustaminen koronaepidemia-alueilta kuten Kiinasta ja Italiasta Suomeen sallittiin rajoituksetta. Mitään matkustusrajoituksia ei asetettu ennen kuin vellit oli jo housussa. Helsinki-Vantaa lehtokentältä matkustajat saivat vapaasti palata koteihinsa busseilla ja junilla tartuttamaan koronaa ympäri Suomea.

Ministeri Pekonen vakuutteli pitkään, että Suomi ja Huoltovarmuuskeskus on muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen hyvin varautunut mahdolliseen koronaepidemiaan ja että suojavarusteet eivät lopu.

Vaan kuinkas kävikään: varusteet loppuivat alkuunsa ja alkoi kova hätä hankkia niitä eri puolelta. Siinä hötäkässä Huoltovarmuuskeskus laiminlöi varmistautua suojainten toimittajien luottotiedoista ja taustoista. Tilauksia maksettiin etukäteen hyvinkin epämääräisille tahoille, hukattiin miljoonia ostamalla käyttökelvotonta sutta ja sekundaa!

Demarien työministeri Tuula Haataisen rooteliin kuuluu Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan valvonta. Haatainen ilmoitti julkisuuteen saaneensa tiedon Huoltovarmuuskeskuksen epämääräisistä suojainkaupoista lehdistä.

Itsensä pelastaakseen Haatainen lopulta sai Huoltovarmuuskeskuksen johtajan eroamaan ja käynnisti selvityksen hankinnoista. Vastuu töppäilystä pantiin siis virkamiehille, vaikka ministeri Haataisen olisi pitänyt kantaa asiasta poliittinen vastuu ja erota itse!

Vastuu suojavarusteiden hankintaesitysten tekemisestä kuuluu Pekosen sosiaali- ja terveysministeriölle. Julkisuudessa on kerrottu, että Huoltovarmuuskeskus teki mm. maskien ostosopimukset sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesityksen mukaisesti.

Lisäksi Suomi vitkutteli lähtemistä EU:n yhteishankintasopimukseen niin kauan, että Suomi jäi ainoana EU-maana ensimmäisten suurten suojavarustetilausten ulkopuolelle. Tässäkin asiassa vastuuministerinä oli siis Pekonen. Ja taas sama vanha virsi vastuun suhteen.

Ministeri näyttelee tietämätöntä ja pallottelee vastuuta alemmille tasoille eikä näe suurta malkaa omassa silmässään. Ministeri Pekonen ei ole selvästikään tehtäviensä tasalla ja ero on ainoa oikea ratkaisu.

Pahasti on epäonnistunut myös keskustan elinkeinoministeri Mika Lintilä, jonka valmisteleman yrityksille suunnatun tukipaketin sadat miljoonat eurot näyttävät valuvan aivan muille yrityksille kuin niille, joiden toiminnan ja kassavirran korona ja hallituksen rajoittamistoimet ovat tyrehdyttäneet ja jotka oikeasti ovat tukien tarpeessa.

Ja taas ei puhettakaan, että Lintilä kantaisi eroamalla poliittista vastuuta. Myös demarien perhe- ja peruspalvelumisteri Krista Kiuru on sekoillut moneen otteeseen pahasti puheissaan.

Nyt on keskityttävä oman maan kansalaisiin ja hallituksen on unohdettava kaikki ”maailmanparannusmenot”, kehitysapua on leikattava rajusti, uusia turvapaikanhakijoita ei pitää ottaa vuosiin ja laittomasti maassa olevista on päästävä pian eroon, tehottomat kotouttamistoimet on lopetettava. Ja myös maallemme turmiollinen ilmastovöyhkäys on lopettava.

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Keski-Suomesta.