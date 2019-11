Ministerien pätevyys askarruttaa

Suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluu eittämättä eräs tärkeä periaate: jokainen kansalainen voi edetä myös politiikassa merkittävään asemaan riippumatta iästä, sukupuolesta, koulutuksesta tai etnisestä taustasta. Tämä on vain ja ainoastaan hyvä asia.

Meritoituminen politiikassa voi onnistua useiden kehityspolkujen kautta. Julkisuus on monella tapaa merkittävin tekijä ja sitä tukevat kaikki mahdolliset positiiviset mielleyhtymät. Puoluekartan oikealla laidalla on korostettu esim. koulutuksen ja onnistuneen yrittäjyyden merkitystä, kun taas vasemmistossa on hankittu kannuksia mm. ay-toiminnasta ja yleensäkin edunvalvonnasta. Muodollista pätevyyttä ei kansanedustajilta siis vaadita.

Samaa poliittisen toiminnan pätevöitymisenpolkua ovat kavunneet myös lukuisat ministerit. Perustuslain 60 § mukaan ”ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia”. Varmaan useimmat suomalaiset täyttävät helposti edellä mainitut ilmeisen heppoiset kriteerit. Mutta mielestäni jatkossa olisi syytä tarkentaa myös muita ominaisuuksia, joista tärkeimpänä pidän soveltuvaa toimialan mahdollisimman korkeatasoista koulutusta.

Ilman minkäänlaista sovinismin häivääkään nostan esiin Rinteen hallituksesta kaksi naisministeriä: l sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.). Pekonen on lähihoitaja ja Paatero on mm. käsilaukuntekijä ja hänellä on myös ennakoivan päihdetyön moniammatillisen lisäkoulutuksen tutkinto.

Pekosen ministeriössä on n. 500 työntekijää ja muut sosiaali- ja terveysalan työntekijät vielä siihen päälle. Tehtävän haastavuutta korottaa STM:n budjetin loppusumma, joka on vuodelle 2020 noin 14,5 miljardia euroa. Jokainen ymmärtää, että nyt ollaan tekemisissä megaluokan asioiden kanssa.

Paateron toimenkuva on ehkä vieläkin haastavampi, jos ajatellaan jo yksinomaan valtion omistajaohjausta. Valtiolla on omistuksia yli 60 yrityksessä ja enemmistö 46 yrityksessä. Niissä on yli 60 000 työntekijää ja liikevaihto on reilusti yli 30 miljardia euroa. Valtio on siis näin ajateltuna Suomen suurin yrittäjä omistuksiensa kautta.

Mutta mitä tekee vastuuministeri Paatero? Hän vaatii lisää nettipelaamista ja uusien pelien kehittämistä Veikkausta uhkaavien laskevien tuottojen kompensoimiseen.

Hänen ylitseen kävelee mennen tullen pääministeri Antti Rinne, joka lupaa muun muassa postilaisille vanhat edut hamaan tappiin asti. Valtion täysin omistaman Postin työntekijät aloittavat mellakan, ja Paateron haparoiva toiminta saa jatkoa. Hän pesee kätensä, kiemurtelee ja kaartelee, eikä kanna tilanteesta minkäänlaista vastuuta.

Surullisen episodin kruunaa Paateron puoluetoveri, PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen, joka vetoaa lakon lopettamiseksi valtion omistajaohjausministeriin sillä verukkeella, että ”Paateronhan tulisi edustaa palkansaajapuoluetta”. Viimeistään tämä aivan käsittämätön lausunto vei minun silmissäni lopullisesti uskon Paateron kykyihin hoitaa tehtäväänsä. Eihän voi olla niin, että istuva vastuuministeri vaihtaa toiselle puolelle pöytää, kun sieltä tulee ay-eliitin soidinmenokutsu.

Olen jokseenkin vakuuttunut, että näissä sangen haastavissa kysymyksissä Paateroa olisivat voineet auttaa opinnot johtamisesta, yritys- ja kansantaloudesta ja ennen kaikkea poliittisesta viestinnästä.

Omistajaohjausministerin tulee aina ja kaikkialla noudattaa sovittua linjausta. Se on määritelty hyvin selkeästi: valtion omistajaohjauksen yksiselitteisenä tehtävänä on yhtiöiden kehittäminen ja omistaja-arvon pitkäaikainen kasvattaminen. Nämä selkeät dokumentoidut tavoitteet ovat jääneet Paaterolta ilmeisesti tyystin lukematta, ja jälki on ollut sen mukaista.